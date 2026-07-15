OPPO celebra el Día del Emoji

miércoles 15 de julio de 2026 , 08:15h

En 1999, el diseñador japonés Shigetaka Kurita se enfrentó a un problema muy humano: los mensajes de texto de apenas 250 caracteres eran incapaces de transmitir emoción. Su solución fueron 176 pequeños pictogramas de 12x12 píxeles, dibujados a mano, que hoy conocemos como los primeros emojis.

Veintiséis años después, aquel gesto de rebeldía visual sigue vivo cada 17 de julio en el Día Mundial del Emoji.

Pero la historia de la comunicación visual no se detuvo en el emoji. Los formatos de vídeo corto y las herramientas de inteligencia artificial han transformado por completo la manera en que las nuevas generaciones se comunican, llevando aquella misma necesidad de expresividad instantánea a un terreno mucho más rico: el movimiento, la personalización y la narrativa visual. Es precisamente en esa evolución donde OPPO, como marca que innova en cada nueva serie de producto, quiere lanzar una reflexión sobre hacia dónde camina la manera en que las personas se expresan a través de la tecnología.

De la sintaxis del pictograma a la gramática de la inteligencia artificial

El emoji triunfó porque democratizó la emoción: cualquiera podía usarlo, sin necesidad de saber escribir bien o tener talento gráfico. Bastaba pulsar un icono para que millones de personas, en cualquier idioma, entendieran exactamente lo que se quería decir. Esa sencillez fue precisamente su gran revolución: convirtió la expresión emocional en algo accesible, inmediato y universal, sin barreras técnicas ni creativas de por medio.

Hoy, la inteligencia artificial persigue esa misma democratización, pero aplicada a la creación visual completa. Ya no hace falta ser diseñador ni dominar herramientas de edición complejas para transformar una foto cotidiana en una composición con personalidad propia.

OPPO ha hecho de esta filosofía uno de los ejes de innovación de su serie Reno16, con AI Remix Collage, función desarrollada por la compañía y pionera en la industria que permite crear collages interactivos directamente desde la galería de fotos, recortando automáticamente sujetos en movimiento y combinándolos con stickers animados para transformar cualquier recuerdo cotidiano en una composición personal y única, sin pasos intermedios ni conocimientos técnicos. Además, la integración como app nativa ahorra a los usuarios la necesidad de descargar herramientas externas de pago.

Es, en cierto modo, la evolución natural del gesto de elegir un emoji: en lugar de un solo símbolo, ahora es posible construir una narrativa visual completa, mezclando fotos, texto y elementos gráficos con la misma inmediatez. El resultado no es solo una foto editada, sino una pequeña pieza de autoexpresión, tan personal como lo era antes decidir qué emoji resumía mejor un momento.

"El emoji demostró que la tecnología puede ser el vehículo perfecto para la emoción humana, precisamente porque eliminó cualquier barrera entre lo que sentimos y lo que somos capaces de comunicar. En OPPO creemos que la inteligencia artificial es la evolución natural de esa idea, cada nueva serie de OPPO nace con la vocación de seguir ampliando ese lenguaje visual con el que las personas se expresan hoy", señala Flora, CMO de OPPO España..

Esta capacidad de personalización no busca sustituir al emoji, sino completar su propósito original: si el emoji resolvía la emoción en un instante, la inteligencia artificial permite ahora desarrollarla, matizarla y convertirla en algo verdaderamente propio, sin que la falta de habilidad técnica sea nunca un obstáculo.

De aquellos pixeles de 1999 al reel de 2026

Más de dos décadas después de aquellos primeros 176 píxeles, la necesidad sigue siendo idéntica: encontrar la forma más honesta y expresiva de comunicar lo que sentimos. Lo que ha cambiado es la herramienta. Y este Día del Emoji, OPPO invita a mirar esa evolución no como un salto tecnológico frío, sino como la continuación natural de una historia que empezó con una carita sonriente y que hoy se construye y personaliza gracias a la inteligencia artificial.