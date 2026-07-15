iryo amplía la oferta entre Madrid y Málaga con más frecuencias semanales hasta el 31 de agosto

miércoles 15 de julio de 2026 , 09:30h

iryo anuncia un incremento de su oferta comercial entre Madrid y Málaga desde el 17 de julio con motivo de la temporada de verano. La nueva programación, que se mantendrá hasta el 31 de agosto, eleva su oferta hasta un máximo de 14 frecuencias diarias los lunes, jueves, viernes y domingos frente al máximo de 10 frecuencias diarias que se ofrecía hasta el momento.

Como parte de este refuerzo, iryo amplía su oferta con cuatro nuevas circulaciones diarias, disponibles todos los días de la semana. En concreto, incorpora dos nuevas salidas de Madrid con destino Málaga, a las 9:50 h y 16:18 h, y dos nuevas salidas de Málaga hacia Madrid, a las 13:50 h y 19:53 h. Este incremento supone 28 nuevas circulaciones semanales y 12.908 plazas adicionales cada semana.

Reducción de los tiempos de viaje

Por su parte, la recuperación de la circulación por doble vía entre Antequera y Los Prados anunciada por Adif, permitirá reducir los tiempos de viaje pasando de las 2 horas y 59 minutos establecidas desde el pasado 30 de abril, a 2 horas y 49 minutos a partir del 17 de julio.

Con este incremento de frecuencias y la mejora de los tiempos de viaje, iryo continúa reforzando la conectividad entre Madrid y Málaga durante los meses de mayor demanda, ofreciendo a los viajeros más opciones y un servicio más competitivo para sus desplazamientos estivales.