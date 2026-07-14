Cuatro experiencias para descubrir el verano más auténtico de Innsbruck

martes 14 de julio de 2026 , 10:30h

La capital del Tirol y su entorno despliegan durante el verano un sinfín de propuestas para disfrutar de la montaña desde una perspectiva diferente. Senderismo entre cumbres, miradores con vistas infinitas, refugios alpinos donde degustar la cocina local y rutas junto a lagos y desfiladeros convierten la región de Innsbruck en un destino ideal para quienes buscan combinar naturaleza, gastronomía y experiencias al aire libre.

Miradores entre cumbres y panorámicas de 360 grados

La montaña Nockspitze, también conocida como Saile, recompensa a los senderistas con espectaculares amaneceres desde sus 2.404 metros de altitud y una panorámica de 360 grados sobre los Alpes del valle de Zillertal y el macizo de Kalkkögel. Muy cerca, el Patscherkofel ofrece vistas sobre más de 400 cumbres y numerosas rutas accesibles en telecabina. A esta propuesta se suma la nueva terraza panorámica situada en la azotea de RAIQA, donde el paisaje urbano de Innsbruck se funde con las montañas que rodean la ciudad.

La gastronomía también asciende a la montaña

Los refugios alpinos son otro de los grandes atractivos del verano. En Götzner Alm predominan las recetas tradicionales elaboradas con productos regionales, mientras que Stöttlalm apuesta por una cocina de proximidad combinada con propuestas internacionales. Lanser Alm sorprende con una original fusión entre la gastronomía del Tirol y la cocina nepalí, demostrando que la innovación también tiene cabida en plena montaña.

Lagos, gargantas y rincones para descubrir sin prisas

La ruta de los Tres Lagos, en Kühtai, permite recorrer paisajes de alta montaña sin necesidad de experiencia en alpinismo. El itinerario atraviesa lagos alpinos y un embalse en un recorrido accesible y muy fotogénico. También destacan el desfiladero de Ehnbach y la garganta del arroyo Sill, donde la plataforma panorámica Drachenfelsen ofrece una perspectiva única sobre las paredes rocosas y el emblemático trampolín de Bergisel.

Una tarjeta para recorrer la región con mayor comodidad

Quienes se alojen al menos dos noches en establecimientos asociados a Innsbruck Tourismus reciben gratuitamente la Welcome Card, que incluye descuentos en atracciones y teleféricos, además del uso gratuito del transporte público. Una forma cómoda y sostenible de explorar tanto la ciudad como los paisajes alpinos que la rodean.