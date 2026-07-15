Israel participó en el Congreso Internacional de Turismo Religioso Tierra de Fe Viva 2026

miércoles 15 de julio de 2026 , 08:45h

El Congreso Internacional de Turismo Religioso, Tierra de Fe Viva, concluyó el 10 de julio en El Salvador con la adopción de la Declaración de San Salvador, un documento normativo que establece los principios rectores para el sector del turismo religioso entre 2026 y 2028. Organizado por el Centro de Estudios sobre Turismo y Sociedad (TSTT) a través de la Red Mundial de Turismo Religioso, bajo el patrocinio del Ministerio de Turismo de El Salvador, el congreso abordó la gestión de los lugares sagrados, el desarrollo turístico sostenible y la prevención de la sobrecomercialización.

Israel participó en el congreso a través de Noga Sher-Greco, Directora de Marketing de Turismo Religioso del Ministerio de Turismo de Israel. El evento reunió a líderes religiosos, responsables políticos, profesionales del turismo, operadores turísticos y representantes de medios de comunicación cristianos de toda Latinoamérica y otras regiones para debatir sobre el futuro del turismo religioso y la cooperación internacional en el sector.

Para el Ministerio de Turismo de Israel, el congreso brindó la oportunidad de interactuar con una audiencia estratégica que incluía líderes religiosos, responsables políticos del sector público, operadores turísticos y representantes de medios de comunicación cristianos de toda Latinoamérica.

Noga Sher-Greco, Directora de Marketing de Turismo Religioso del Ministerio de Turismo de Israel, declaró: "Israel recibe con los brazos abiertos a visitantes de todas las confesiones que buscan una conexión profunda y auténtica con los lugares sagrados para ellos. Participar en foros internacionales como este nos permite fortalecer las alianzas profesionales, compartir buenas prácticas y seguir promoviendo un turismo religioso responsable, accesible y sostenible, garantizando al mismo tiempo una experiencia significativa y sin contratiempos para cada visitante".

Durante el congreso, el Ministerio destacó la posición singular de Israel como escenario de los acontecimientos descritos en la Biblia, ofreciendo a los visitantes una conexión auténtica con los fundamentos históricos y espirituales de las fes judía y cristiana. El Ministerio también hizo hincapié en el compromiso de Israel con la libertad de culto, la libertad de acceso a los lugares sagrados y las mejoras de accesibilidad que se están llevando a cabo en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Israel también presentó nuevas experiencias turísticas que complementan la peregrinación tradicional, incluyendo el turismo lento y rutas históricas a pie como el Sendero del Evangelio y el Camino a Jerusalén. Estas iniciativas permiten a los visitantes interactuar directamente con las comunidades locales, al tiempo que apoyan el desarrollo del turismo sostenible.

La participación de Israel en el congreso refleja el compromiso continuo del Ministerio con la cooperación y el diálogo internacionales sobre el futuro del turismo religioso.