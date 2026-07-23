Las claves del nuevo armario masculino para el otoño

La firma presenta una colección de esenciales que reinterpretan el estilo preppy con siluetas actuales, tejidos confortables y prendas pensadas para combinar entre sí con naturalidad.

Hay prendas que trascienden las tendencias porque forman la base de cualquier buen armario. Sobre esa idea construye Harper & Neyer su nueva propuesta de entretiempo, una colección que reinterpreta algunos de sus códigos más reconocibles a través de piezas versátiles, atemporales y con una marcada personalidad.

Camisas de rayas, jerséis de punto, polos de inspiración rugby, vaqueros de corte relajado y prendas ligeras de abrigo conforman una selección pensada para acompañar el cambio de estación con equilibrio entre funcionalidad y estilo. Son básicos solo en apariencia, donde la calidad de los tejidos, el cuidado por los acabados y la atención al detalle marcan la diferencia.

La colección encuentra su fuerza en la forma en que cada prenda dialoga con las demás. El punto se combina con el denim, las referencias clásicas conviven con siluetas contemporáneas y los guiños al universo deportivo se integran en una estética limpia y sofisticada. El resultado es un vestuario coherente, fácil de combinar y adaptado al ritmo del día a día.

Con esta propuesta, Harper & Neyer actualiza su característico lenguaje preppy y lo acerca a una visión más relajada y contemporánea, sin perder la esencia que define a la firma. Una colección concebida para quienes buscan prendas con identidad propia, capaces de adaptarse a diferentes ocasiones sin renunciar a la elegancia ni a la comodidad.