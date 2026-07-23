Taiwán reitera su soberanía sobre las islas del Mar de China Meridional

jueves 23 de julio de 2026 , 08:45h

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés) emitió una declaración el 12 de julio reafirmando que las reclamaciones de soberanía de Taiwán y sus políticas sobre las islas del Mar de China Meridional permanecen sin cambios.



Según el MOFA, Taiwán se adhiere a cuatro principios sobre el Mar de China Meridional: Taiwán también debe estar incluido en los mecanismos multilaterales de resolución de disputas relacionados con el Mar de China Meridional; estas disputas deben resolverse pacíficamente de conformidad con el derecho internacional y las leyes marítimas internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; otros países tienen la obligación de salvaguardar la libertad de navegación y de sobrevuelo en el Mar de China Meridional; y Taiwán aboga por abordar las disputas mediante los principios de dejar de lado las diferencias y promover el desarrollo conjunto. Taiwán está dispuesta a trabajar con otras naciones a fin de impulsar la paz y la estabilidad regionales, así como para proteger y desarrollar los recursos del Mar de China Meridional mediante negociaciones basadas en la igualdad.



El MOFA señaló que Taiwán continuará trabajando activamente para defender en la región los valores de paz, humanitarismo, ecología, sostenibilidad y prosperidad mediante acciones como la protección de los derechos pesqueros, la participación en consultas multilaterales, la colaboración científica, la prestación de asistencia humanitaria y el fomento de la investigación sobre el derecho del mar.



El MOFA reiteró que Taiwán no debe ser excluido de ninguna discusión relacionada con sus derechos e intereses ni con las normas de conducta en la región, a fin de garantizar la legitimidad de dichas discusiones. El ministerio añadió que, utilizando la isla Taiping como base, Taiwán promueve la cooperación marítima, la conservación ambiental, la asistencia humanitaria y la investigación científica, demostrando su compromiso con la paz regional y el desarrollo conjunto.



El MOFA se opone a cualquier expansión unilateral, coerción en la zona gris, militarización u otro comportamiento que socave la paz en el Mar de China Meridional. El ministerio insta a todas las partes pertinentes a cumplir estrictamente el derecho internacional y respetar el principio de resolución pacífica de disputas. Asimismo, el MOFA señaló que Taiwán continuará trabajando con países de ideas afines y socios regionales para preservar conjuntamente la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional, al tiempo que garantiza un orden internacional libre y abierto.