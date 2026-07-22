Brand USA invita a redescubrir Estados Unidos tras el Mundial

miércoles 22 de julio de 2026 , 09:30h

Concluido el Mundial, Brand USA, la organización encargada de la promoción turística de Estados Unidos, ha puesto en marcha «More to Love», una campaña digital dirigida a los millones de aficionados internacionales que viajaron al país durante la competición. La iniciativa busca mantener el interés despertado por el torneo e incentivar futuras visitas, poniendo el foco en la diversidad de destinos y experiencias que ofrece el territorio estadounidense más allá de las ciudades que acogieron los encuentros.

La campaña, difundida principalmente a través de redes sociales, combina imágenes compartidas por los propios visitantes durante el campeonato con paisajes naturales, pequeñas comunidades, rutas escénicas y propuestas culturales y gastronómicas de distintos rincones del país. Todo ello acompañado por la conocida canción Take Me Home, Country Roads, convertida en el hilo conductor de una narrativa que invita a seguir explorando Estados Unidos.

Según explicó Fred Dixon, presidente y consejero delegado de Brand USA, el Mundial ha servido como escaparate internacional para mostrar la hospitalidad y la diversidad del país. Asimismo, señaló que los datos obtenidos a través de la plataforma de planificación de viajes impulsada por inteligencia artificial desarrollada por la organización reflejan que muchos aficionados aprovecharon su estancia para realizar recorridos por carretera entre las ciudades anfitrionas y visitar espacios naturales, incluidos varios parques nacionales.

En este contexto, «More to Love» pretende recordar a esos viajeros que todavía quedan numerosos lugares por descubrir, desde los 50 estados y el Distrito de Columbia hasta los cinco territorios estadounidenses y los 63 parques nacionales que conforman parte de la riqueza natural del país.

La iniciativa se articula en torno a una publicación principal y tres vídeos que comenzaron a difundirse coincidiendo con la final del Mundial. Las piezas audiovisuales agradecen la presencia de los aficionados internacionales, destacan el intercambio cultural vivido durante el torneo y presentan nuevas propuestas de viaje para quienes deseen regresar en el futuro.

A partir del 20 de julio, la campaña ampliará su alcance mediante acciones promocionales en Facebook, Instagram y TikTok dirigidas a varios mercados internacionales considerados estratégicos para el turismo estadounidense.

Por su parte, Leah Chandler, directora de Marketing de Brand USA, destacó que muchas de las imágenes más representativas del campeonato fueron captadas por los propios aficionados y compartidas en redes sociales, reflejando tanto la experiencia deportiva como el contacto con los destinos visitados y la acogida recibida durante su estancia.

La campaña da continuidad a America the Beautiful Game, la plataforma basada en inteligencia artificial que Brand USA lanzó antes del inicio del Mundial para ayudar a los viajeros a planificar itinerarios personalizados. La herramienta permitía combinar la asistencia a los partidos con rutas por carretera, visitas a parques nacionales y escapadas a destinos situados fuera del circuito de las sedes oficiales.

Con esta estrategia, Brand USA busca prolongar el impacto turístico generado por el Mundial y consolidar el interés de los viajeros internacionales por descubrir otros destinos estadounidenses una vez finalizada la competición.