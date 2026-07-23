El Festival de Mérida lleva a Medellín tres grandes historias clásicas

jueves 23 de julio de 2026 , 08:15h

La extensión del certamen se celebrará del 24 al 26 de julio en el Teatro Romano de Medellín con Jasón y las Furias, Cleopatra enamorada, el musical y Alejandro y el eunuco persa y el pasacalles Quimera, de La Fam, el 24 de julio.

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha presentado la programación de su extensión en Medellín, que volverá a llevar al Teatro Romano de la localidad tres espectáculos inspirados en grandes figuras y relatos del mundo antiguo.

La programación se desarrollará del 24 al 26 de julio, con funciones todos los días a las 22.45 horas, y se completará con el tradicional pasacalles por las calles del municipio.

Tres noches de teatro clásico

La programación comenzará el viernes 24 de julio con Jasón y las furias, un drama escrito por Nando López y dirigido por Antonio C. Guijosa, protagonizado por José Vicente Moirón, Carmen Mayordomo, Gabriel Moreno, José F. Ramos, Alberto Lucero, Lucía Fuengallego y Camila Almeda.

La obra parte del mito de Jasón y Medea para explorar las consecuencias de la traición. Tras conquistar el vellocino de oro con la ayuda de Medea, Jasón rompe su promesa de amor para casarse con Creúsa, hija del rey Creonte. Su decisión desata la ira de Medea y provoca la llegada de las Furias, que lo obligarán a enfrentarse a su pasado y a descender simbólicamente a los infiernos. La producción es una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatro del Noctámbulo.

El sábado 25 de julio llegará Cleopatra enamorada, el musical, con texto de Florián Recio, dirección de Ignasi Vidal y música compuesta por Shuarma. El espectáculo está protagonizado por Natalia Millán y Alex O’Dogherty, junto a Paco Morales, Jokin González, Martina Vidal, Beatriz Ros y Virginia Muñoz.

La producción recrea la historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio en los últimos años del Egipto ptolemaico, marcada por la expansión de Roma, las intrigas políticas y el destino trágico de sus protagonistas. Música, danza y una puesta en escena de gran formato acompañan una mirada que reivindica a Cleopatra como una mujer que lucha por su pueblo, su poder y su legado.

La programación concluirá el domingo 26 de julio con Alejandro y el eunuco persa, de Miguel Murillo, con dramaturgia y dirección de Pedro A. Penco. El reparto está formado por Alberto Campón, Alberto Lucero, Pablo Mejías, Beatriz Solís, José Antonio Lucía, Juan Carlos Castillejo, Antonio M. M. y Francis Lucas.

La obra se aleja de las grandes hazañas militares de Alejandro Magno para adentrarse en su vida íntima, afectiva y emocional. El montaje presenta al conquistador macedonio desde una perspectiva más vulnerable y sitúa en el centro de la historia su relación con Bagoas, el eunuco persa que tuvo una profunda influencia en su vida. Se trata de una coproducción del Festival de Mérida y La Bola Producciones.

El Festival vuelve a las calles de Medellín

Además de las representaciones en el Teatro Romano, el Festival recuperará el ambiente festivo en las calles de Medellín con el pasacalles Quimera, de la compañía La Fam, que tendrá lugar el 24 de julio. La propuesta acompañará el inicio de la extensión y acercará el universo escénico del certamen a vecinos, vecinas y visitantes antes de la primera función.

Con esta nueva edición, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida reafirma su compromiso con la descentralización de la cultura y con la recuperación del patrimonio histórico como espacio vivo para las artes escénicas. El Teatro Romano de Medellín volverá así a cumplir su función original y a convertirse durante tres noches en punto de encuentro entre el legado clásico y la creación contemporánea.