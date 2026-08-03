Pero no se lo digas extiende funciones hasta el 23 de agosto

lunes 03 de agosto de 2026 , 08:00h

La comedia protagonizada por Agustín Jiménez, Sara Escudero y César Camino prolonga su estancia en cartel gracias a la excelente acogida de los espectadores.

‘Pero no se lo digas’, la comedia escrita por Ferrán González, dirigida por Borja Rodríguez y protagonizada por Agustín Jiménez, Sara Escudero y César Camino, continuará en la cartelera del Teatro Bellas Artes hasta el próximo 23 de agosto. La producción de MIC Producciones amplía así sus funciones tras la excelente respuesta del público desde su estreno el pasado 15 de julio.

La obra se ha consolidado como una de las comedias de referencia de la temporada gracias a una propuesta que combina humor inteligente, situaciones disparatadas y un ritmo trepidante que mantiene al espectador en constante sorpresa. La gran acogida registrada en estas primeras semanas ha llevado al Teatro Bellas Artes a prolongas su permanencia en cartel.

Pero no se lo digas arranca con una situación aparentemente cotidiana: un hombre al que le acaba de dejar su novia cena con una pareja de amigos. Sin embargo, ese encuentro deriva en una sucesión de giros inesperados que transitan por el absurdo, el thriller y la comedia más desatada, construyendo un espectáculo tan imprevisible como divertido.

Borja Rodríguez dirige una función en la que Agustín Jiménez, Sara Escudero y César Camino despliegan todo su talento para la comedia dando vida a tres personajes que juegan continuamente con la apariencia y la realidad. El resultado es una montaña rusa de situaciones delirantes sostenidas por tres intérpretes de amplia trayectoria en el género.

Las nuevas funciones permiten al público seguir disfrutando de esta comedia en el Teatro Bellas Artes hasta el 23 de agosto, ampliando así una temporada marcada por la extraordinaria respuesta de los espectadores.