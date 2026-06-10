El Teatro de la Latina acoge en junio a Los hermanos

miércoles 10 de junio de 2026 , 08:00h

El Teatro de la Latina acogerá entre el 10 y el 14 de junio la obra Los hermanos, estrenada en el Festival internacional de Teatro de Mérida en su pasada edición, una disparatada comedia clásica de enredo escrita por Publio Terencio, El africano, que ironiza sobre un dilema que perturba a padres y madres desde hace miles de año: la elección entre un modelo de educación abierto y liberal o uno más severo y estricto.

La obra, coproducida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Gestión de Proyectos Cultures (GNP) y por la Compañía Clásicos Comtemporáneos y que ya se ha llevado a diversos escenarios nacionales con gran éxito de público y crítica, es una audaz versión dirigida por el premiado Chiqui Carabante y adaptada por Josu Eguskiza y su elenco está formado por actores de reconocida trayectoria: Eva Isanta, Cristina Medina, Santi Molero, Rocío Galán, Josu Eguskiza, Jasio Velasco y Falín Galán.

Esta audaz propuesta escénica fue el espectáculo con más espectadores de la última edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y recibió diversas menciones por parte de la crítica emeriense: mejor dirección, mejor espectáculo de comedia, mejor adaptación, mejor interpretación masculina, mejor interpretación femenina o mejor reparto vestuario.

Como señala Eguskiza, se trata de una "comedia hilarante que aborda el tema de la educación de los hijos y de un texto inteligente con una trama ágil y unos personajes entrañables que nos llevan a reflexionar acerca de los diferentes caminos que hay para llegar, muchas veces, al mismo sitio".

El texto reflexiona - a través de la carcajada por los enredos, líos y pequeñas mentiras que protagonizan los distintos personajes y de la música en directo que ellos mismos interpretan sobre el escenario- sobre la necesidad de entender que la buena educación de los hijos debe partir del respeto a sus decisiones y que ante las imposiciones paternales la opción más saludable es acompañarles en la vida adulta y brindarles un apoyo incondicional, aunque ello suponga acabar con nuestras propias creencias y, sobre todo, con nuestros nervios.

Las entradas para ver las funciones, que estarán en escena entre el 10 y el 14 de junio, ambos inclusive, pueden adquirirse a través de la web teatrolalatina.es y en la taquilla de los teatros La Latina y Bellas Artes.