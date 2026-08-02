Cuando el día se convierta en noche

domingo 02 de agosto de 2026 , 23:15h

EL ECLIPSE QUE HARÁ MIRAR AL CIELO

Poco antes de las ocho de la tarde, el calor del verano comienza a remitir. De pronto, la luz cambia. Las sombras se vuelven extrañas, el paisaje adquiere un tono metálico y los pájaros, confundidos, dejan de cantar. Durante unos minutos, el día se convierte en noche y miles de personas levantan la vista al cielo al mismo tiempo. Es el poder de un eclipse total de Sol, uno de los espectáculos más impresionantes que puede ofrecer la naturaleza.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 va a convertir a España en uno de los destinos astronómicos más buscados del mundo. Será el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo y el primero de una serie de tres eclipses que podrán observarse en España entre 2026 y 2028.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 va a convertir a España en uno de los destinos astronómicos más buscados del mundo

Hay fenómenos que se contemplan, y otros que se recuerdan toda la vida. Un eclipse total de Sol pertenece a esa segunda categoría. Durante unos instantes, la Luna cubrirá completamente el disco solar, la temperatura descenderá algunos grados, el horizonte adquirirá los colores de un atardecer en 360 grados y las estrellas más brillantes podrán hacerse visibles en pleno día. Es una experiencia tan poco frecuente que muchas personas recorren miles de kilómetros para presenciarla.

El próximo 12 de agosto de 2026, España será uno de los mejores lugares del planeta para vivir ese espectáculo. No se trata de un eclipse cualquiera: será el primer eclipse total visible desde la Península en más de cien años y convertirá al país en el epicentro del llamado astroturismo durante varios veranos consecutivos.

¿Por qué despierta tanta expectación?

A diferencia de un eclipse parcial, durante la totalidad el Sol desaparece por completo tras la Luna durante unos minutos. Es entonces cuando puede contemplarse la corona solar —la tenue atmósfera exterior del Sol—, algo imposible en condiciones normales por el intenso brillo solar.

Astrónomos y aficionados coinciden en que ninguna fotografía consigue transmitir la sensación que produce ese momento. No es extraño que muchos viajeros organicen sus vacaciones en función del recorrido de la sombra lunar.

Los mejores lugares para verlo

La franja de totalidad atravesará España de oeste a este, pasando por Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, entre otros territorios.

La franja de totalidad atravesará España de oeste a este

Desde el punto de vista turístico destacan especialmente:

La comarca de Gúdar-Javalambre (Teruel), uno de los grandes destinos de turismo astronómico del país, con cielos muy oscuros, el Observatorio Astrofísico de Javalambre y numerosas actividades organizadas para la ocasión.

Galicia, donde el eclipse se verá con el Sol todavía relativamente alto sobre el horizonte, ofreciendo una de las observaciones más espectaculares.

La costa cantábrica y el País Vasco, con numerosos miradores naturales, siempre pendientes de la evolución meteorológica.

Mallorca y Menorca, donde el eclipse coincidirá prácticamente con la puesta de Sol, creando imágenes de enorme belleza.

Eso sí, existe un detalle importante: al producirse al atardecer, conviene elegir lugares con el horizonte occidental completamente despejado, evitando montañas, edificios o arbolado que puedan ocultar el Sol en los minutos decisivos.

Cómo disfrutarlo con seguridad

Observar un eclipse requiere algunas precauciones muy sencillas:

Utilizar únicamente gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 .

. No mirar nunca al Sol con gafas de sol convencionales, cristales ahumados o radiografías, ya que no ofrecen protección suficiente.

Si se emplean prismáticos, telescopios o cámaras, deben llevar filtros solares específicos colocados delante del objetivo.

Solo durante los escasos minutos en que el Sol queda completamente cubierto es seguro observarlo sin protección; en cuanto reaparece el primer destello, las gafas deben volver a colocarse inmediatamente.

Mucho más que un fenómeno astronómico

El eclipse será también un impulso para el turismo de naturaleza y el denominado astroturismo. Muchos municipios situados en la trayectoria de la totalidad preparan ya observaciones públicas, actividades culturales, conferencias y experiencias gastronómicas vinculadas al acontecimiento. Todo apunta a que hoteles, casas rurales y miradores naturales vivirán uno de los días de mayor afluencia de los últimos años.

Porque, al fin y al cabo, un eclipse total dura apenas unos minutos... pero el recuerdo de haber visto cómo el día se transformaba en noche permanece durante toda la vida.

La temperatura puede bajar entre 3 y 5 grados

Curiosidades que quizá no conocías

La temperatura puede bajar entre 3 y 5 grados. Al desaparecer la radiación solar directa, el ambiente se enfría perceptiblemente en apenas unos minutos.

Los animales también reaccionan. Muchas aves dejan de cantar, algunas regresan a sus nidos y ciertos insectos nocturnos comienzan su actividad creyendo que ha llegado la noche.

Se hace de noche… pero no del todo. Durante la totalidad el horizonte permanece iluminado con un resplandor anaranjado en todas direcciones, como si hubiera un atardecer de 360 grados.

Aparecen planetas y estrellas. Venus suele ser el primero en hacerse visible y, dependiendo de las condiciones, también pueden distinguirse Júpiter o algunas estrellas brillantes.

Solo entonces aparece la corona solar. Ese halo blanco, delicado y de formas cambiantes que rodea al Sol solo puede contemplarse durante un eclipse total. Es una de las imágenes más impresionantes que existen en la naturaleza.

Un eclipse viaja a gran velocidad. La sombra de la Luna puede desplazarse sobre la superficie terrestre a más de 2.000 km/h, aunque la velocidad varía según el lugar.

No volverá a repetirse pronto. España vivirá una auténtica "trilogía" de eclipses entre 2026 y 2028, algo extraordinariamente poco frecuente, pero después habrá que esperar muchos años para disfrutar de otro eclipse total desde nuestro país.

Cómo fotografiar un eclipse… sin perderse el momento

Uno de los errores más habituales consiste en dedicar todo el tiempo a hacer fotografías. Los astrónomos experimentados suelen recomendar reservar unos segundos para contemplarlo simplemente con los propios ojos (siempre respetando las normas de seguridad).

a veces, los viajes más memorables no dependen de un destino, sino de un instante irrepetible.

Si se desea inmortalizar la experiencia:

Utilice un trípode para evitar vibraciones.

Emplee un teleobjetivo si quiere captar detalles del Sol; con un gran angular podrá fotografiar el paisaje y el ambiente creado por la oscuridad.

Coloque siempre un filtro solar específico delante del objetivo durante las fases parciales. El sensor de la cámara también puede resultar dañado.

Practique los ajustes varios días antes. El eclipse dura muy poco y no es el mejor momento para aprender a manejar la cámara.

Incluya personas, monumentos o paisajes en la composición. Las imágenes más memorables suelen ser aquellas que muestran la emoción del momento, no únicamente el disco solar.

Un dato para cerrar

Los expertos en turismo astronómico comparan un eclipse total con la aurora boreal o una gran migración de fauna salvaje: un fenómeno capaz de movilizar viajeros de todo el mundo. Se calcula que cientos de miles de personas se desplazarán hasta las zonas de totalidad para vivir apenas unos minutos de oscuridad. Una demostración de que, a veces, los viajes más memorables no dependen de un destino, sino de un instante irrepetible.

"El eclipse apenas durará unos minutos. Sin embargo, quienes tengan la fortuna de situarse bajo la sombra de la Luna recordarán durante toda la vida el instante en que el cielo se oscureció, el aire se volvió más fresco, las aves guardaron silencio y el Sol mostró, por fin, el delicado resplandor de su corona. Hay viajes que se hacen por un lugar; este se hace por un momento."