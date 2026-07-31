Fiesta de Burbujas en Taiwán

viernes 31 de julio de 2026 , 10:45h

Una fiesta de burbujas para niños se llevó a cabo el 29 de julio como parte del Festival Internacional de Folclore y Juegos Tradicionales Infantiles de Yilan, en el noreste de Taiwán.

Los pueblos indígenas participarán en dicho festival el 1 de agosto para celebrar el Día de los Pueblos Indígenas de Taiwán.

Miles de burbujas transformaron el aire en un escenario de fantasía durante una colorida fiesta infantil celebrada el 29 de julio en el condado de Yilan, situado en el noreste de Taiwán.

La actividad formó parte de la programación del Festival Internacional de Folclore y Juegos Tradicionales Infantiles de Yilan, uno de los eventos culturales y recreativos más importantes del verano taiwanés.

Niños y familias disfrutaron de una jornada llena de risas, juegos y espectáculos, donde las burbujas gigantes se convirtieron en las grandes protagonistas. Entre música, actividades al aire libre y espacios interactivos, los asistentes pudieron participar en una experiencia que fomentó la convivencia familiar y el juego como elementos esenciales para el desarrollo infantil.

El festival, reconocido por reunir tradiciones lúdicas de distintos países, ofrece cada año una amplia variedad de propuestas que combinan entretenimiento, educación e intercambio cultural. A través de talleres, presentaciones artísticas y juegos tradicionales, los visitantes tienen la oportunidad de conocer expresiones culturales de diversas regiones del mundo, al tiempo que descubren el rico patrimonio de Taiwán.

Además de atraer a miles de turistas nacionales e internacionales, el certamen busca preservar las tradiciones populares y promover el valor del juego como un lenguaje universal capaz de unir a personas de diferentes culturas y generaciones.

La programación continuará el 1 de agosto con una jornada especialmente dedicada al Día de los Pueblos Indígenas de Taiwán. En esta fecha, representantes de las comunidades indígenas compartirán con el público sus danzas, música, ceremonias y manifestaciones culturales, ofreciendo una valiosa muestra de la diversidad étnica que caracteriza a la isla.

La celebración constituye una oportunidad para reconocer la riqueza histórica y cultural de los pueblos originarios, cuyas tradiciones siguen desempeñando un papel fundamental en la identidad taiwanesa. De esta manera, el Festival Internacional de Folclore y Juegos Tradicionales Infantiles de Yilan reafirma su vocación de ser un espacio de encuentro donde la diversión, la cultura y el respeto por la diversidad se unen en una experiencia inolvidable para visitantes de todas las edades.