Lola Herrera regresa a Madrid con Camino a la Meca, dirigida por Claudio Tolcachir

Después de su enorme éxito durante su anterior temporada en Madrid y tras colgar el cartel de "Localidades agotadas" en prácticamente todos los teatros que ha visitado durante su gira, Lola Herrera regresa al Teatro Bellas Artes con Camino a La Meca a partir del 26 de agosto de 2026.

Natalia Dicenta y Carlos Olalla completan el elenco de esta obra en la que Claudio Tolcachir versiona y dirige el texto de Athol Fugard, inspirándose en "una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación. Alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentando a su tiempo y al mundo que la rodea".

En la parte artística, la escenografía corre a cargo de Alessio Meloni, mientras que el diseño de vestuario es obra de Pablo Menor y el de iluminación de Juan Gómez-Cornejo.

Camino a La Meca es una producción de Pentación Espectáculos que podrá volver a disfrutarse en el Teatro Bellas Artes de Madrid a partir del 26 de agosto

Nota del director

“Una de las principales razones que encuentro para sumarme a un proyecto es saber, o intuir, que será la oportunidad de conocer y compartir experiencias con personas que me conmuevan para siempre. Fui muy afortunado en mi vida en contar con el cariño y la complicidad de artistas inmensos. Fuentes de inspiración.

Me enamoré de Lola Herrera encuentro tras encuentro. Fascinado con su carisma. conmovido por su lucidez, alucinado por su curiosidad y su deseo.

Se trataba entonces de encontrar un material que estuviera a la altura de semejante mujer, que representara de alguna manera todo aquello de lo que ella deseaba hablar. Y yo con ella.

El camino a la Meca, de Athol Fugard, se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación. Alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentando a su tiempo y al mundo que la rodea.

Al leerla escuche la voz de Lola latiendo en cada texto. Sin trascendencias flota en el aire las ganas de vivir con libertad y de hacerlo intensamente.

Deseábamos conformar un elenco con el que el viaje fuera enriquecedor y placentero, porque todos sentimos que esta será una experiencia del todo transformadora.

Honrado y entusiasmado por este nuevo proyecto que creo que va a quedar en la mente y en los corazones de los que lo hacemos y en cada uno de los espectadores que nos acompañen”. Claudio Tolcachir