La Vengadora de las mujeres en el Teatro de la Comedia

jueves 23 de abril de 2026 , 09:00h

DE LOPE DE VEGA

UNA COPRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO Y EL TEATRO DEL TEMPLE

DEL 14 AL 31 DE MAYO

TEATRO DE LA COMEDIA - MADRID

LA VENGADORA DE LAS MUJERES , de Lope de Vega, es una comedia poco conocida, pero merecedora de repercusión y relevancia dentro de su gran producción dramática.

A sus evidentes cualidades en la belleza y calidad de sus versos se une un argumento en el que se nos descubre, desde el título mismo, un autor sensible con la reivindicación de un cierto empoderamiento femenino: Laura, la protagonista, es consciente de la necesidad de convencer a su entorno de los valores de la mujer, de sus capacidades físicas e intelectuales, que en nada desmerecen a las de los hombres, en una sociedad que aún no estaba preparada para ello. Su objetivo es poner en pie una escuela de mujeres para corregir siglos de ignominia literaria que pone en duda la capacidad moral e intelectual de la mujer. Además, escondida tras su máscara de esgrima, demostrará, venciendo en el torneo que la enfrenta a sus pretendientes, la valía y la capacidad física femenina. Aunque la necesidad de la convención social le lleve a concluir en la obra que el amor vence, el argumento plantea una reivindicación de la mujer que bien puede considerarse un germen del feminismo.

Editada en vida del autor en la Parte XV de sus obras teatrales en 1621 por Fernando Correa, pertenece claramente a una época de madurez de Lope. Quizás inspirado en su propia vida en la que -a pesar de los abundantes amoríos, descendientes y relaciones poliamorosas- no dejó de vivir en sus últimos años, pese a su sacerdocio, más entre mujeres que en situaciones célibes o masculinas. Lidiando así en casa -como también le pasaba a su enemigo Cervantes- más con mujeres que con hombres, y acusando en carne propia una buena parte de sus reivindicaciones. De este lado autobiográfico creemos que surge esta obra protofeminista que nos proponemos llevar escena.

Además, en la obra, y esto es también una excepción en toda la literatura del Siglo de Oro español tan marcada por la Contrarreforma, se plantea -como otra trama dentro de la comedia surgida por el error en la aplicación de un filtro de amor- un amor homosexual, mantenido y libremente expresado. Estamos pues, en definitiva, ante un Lope de Vega libre en contenido, jugando a través de los recursos de la comedia a plantear una sociedad con otros patrones que los que se están viviendo en ese momento en España, y que él ubica en el mítico reino Bohemia, como lugar donde lo contestatario pueda tener lugar.

Para situar la comedia salimos del siglo XVII y sus justas a caballo para traerlo a un tiempo más cercano. Inspirados en los inicios del movimiento feminista, en un temprano siglo XIX, encontramos una figura inspiradora en Teresa Castellanos Mesa, destacada esgrimista y pionera de la educación física femenina, su labor fue fundamental en la promoción de la actividad deportiva entre las mujeres españolas, desafiando las normas de la época y abriendo camino para las futuras generaciones.

El reparto, por orden de intervención, está compuesto por

Laura, princesa Silvia de Pe; Arnaldo, príncipe Gabriel Moreno; Julio, criado Secun de la Rosa; Lisardo, príncipe José Vicente Moirón; Octavio, criado Xavi Caudevilla; Alejandro, duque Nacho Rubio; Augusto, príncipe Chavi Bruna; Lucela, dama Lorena Berdún y Diana, dama Itziar Miranda

FICHA ARTÍSTICA

Escrito por Lope de Vega

Dirección de Carlos Martín

Dramaturgia Alfonso Plou y María López Insausti