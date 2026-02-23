Ellas Crean 2026: nuevo formato, mismo compromiso

lunes 23 de febrero de 2026 , 09:30h

Ha tenido lugar la presentación de la edición 22 de Ellas Crean, el festival decano de la cultura creada por mujeres, en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. La ubicación de la presentación es parte del relato de esta edición, en la que el barrio madrileño de Tetuán cobra protagonismo, junto a cuatro de los grandes museos de la ciudad de titularidad estatal: Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico y Museo de América.

En la presentación han intervenido, en este orden, Concha Hernández, directora de Ellas Crean; Mercedes Roldán, subdirectora general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura; y Paula Gómez-Angulo, concejal presidenta del Distrito de Tetuán. Además, se ha podido disfrutar de dos pequeños avances de la programación: una actuación musical de Lucía Espín (que actuará en el C.C. Eduardo Úrculo el 14 de marzo) y un fragmento de la lectura dramatizada De Judith a Artemisia, con las actrices Laura Ledesma y Natalia Rodríguez, que podrá disfrutarse completa el 12 de marzo también en el C.C. Eduardo Úrculo.

Ellas Crean, que concentrará su acción del 5 al 15 de marzo de 2026, volverá a ofrecer una panorámica sobre la actualidad de la creación de las mujeres en diversas disciplinas: música, danza, teatro y poesía, todo ello con entrada gratuita. En solo 10 días el público madrileño podrá disfrutar de citas tan destacadas como las de Dácil González y Melania Olcina (Premio Nacional de Danza 2019 y 2023 respectivamente), los conciertos de Leonor Watling & Leo Sidran y Lucía Espín o la lectura de La llama ebria. Antología de mujeres poetas del surrealismo, entre otras propuestas.

La danza será una de las grandes protagonistas de esta edición 22. “Uno de los rasgos que definen a Ellas Crean es el compromiso, sostenido en el tiempo, que ha mantenido con la danza”, ha declarado Concha Hernández, directora de Ellas Crean. “Un apoyo que se torna en símbolo de resistencia en esta edición reducida de 2026, con un 60% de su programación dedicado a esta disciplina. En esta 22 edición podremos disfrutar del enorme talento de coreógrafas y bailarinas que hemos visto crecer durante estos años”.

Mercedes Roldán, subdirectora general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, ha expuesto que “un año más, Danza en los Museos vuelve a formar parte esencial de Ellas Crean, reafirmando la capacidad del festival para explorar los diálogos que se generan entre la creación coreográfica y los espacios patrimoniales. Para los Museos Estatales, esta participación representa una valiosa oportunidad no solo para seguir ofreciendo visibilidad a las mujeres creadoras, sino también para abrir nuevas formas de relación con nuestras colecciones y con el público”.

Ellas Crean 2026 seguirá la línea trazada desde años en el festival: propuestas de artistas tanto consagradas como emergentes, a menudo entrelazadas con la recuperación de la memoria, sumadas a una apuesta consciente y comprometida por la danza, sin olvidar los espacios para la música, el teatro y la poesía.

Ellas Crean 2026 cuenta con el apoyo principal de la Junta Municipal del Distrito de Tetuán (Ayuntamiento de Madrid) y la participación de la Subdirección General de Museos Estatales (Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ministerio de Cultura).

Danza

El festival continúa dando protagonismo a la danza, una de las disciplinas más necesitadas de apoyo en la escena española. Con su programa Danza en los Museos, que gracias a la colaboración de los museos estatales del Ministerio de Cultura lleva desde 2019 introduciendo este arte en espacios inéditos como las salas de los museos, Ellas Crean ofrece ocasiones únicas e irrepetibles para disfrutar de pequeñas piezas coreográficas de forma íntima, en un diálogo muy cercano entre las intérpretes, los espacios arquitectónicos y el público. En la edición 22 de Ellas Crean contaremos con Cristiane Boullosa (5 de marzo, 17:30 y 18:15 h (Vestíbulo de entrada Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico), Inés Narváez (7 de marzo, 11:00 y 12:30 h, Salón de la Reina del Museo de América), Lucía Montes & Mado Dallery (8 de marzo, 11:00 y 12:00 h, Patio del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico), Helena Martín (11 de marzo, 18:00 y 19:30 h, Museo Nacional de Artes Decorativas) y Melania Olcina, Premio Nacional de Danza 2023 (15 de marzo, pases cada 20 minutos entre las 11:30 y las 12:45 h, Vestíbulo del Museo Arqueológico Nacional).

Además, Ellas Crean ha programado otra gran cita con la danza el 6 de marzo (19 h) en el Auditorio del Centro Cultural Eduardo Úrculo, espacio que reafirma su apuesta por esta disciplina, ya que también cuenta con su Certamen de Danza anual. A las 19 horas se representará Ábrego, de la compañía de Alba González “Corpo Liminal”, con Dácil González (Premio Nacional de Danza 2019), Ana Erdozain, Alba González, Fran Martínez y Laura L. Muñoz.

Música

La música vendrá en primer lugar (7 de marzo, 19 h, C.C. Eduardo Úrculo) de la mano de Leo & Leo, el nuevo proyecto musical de la actriz y cantante Leonor Watling y el músico y compositor Leo Sidran que, junto al bajo, teclados y batería de The Groovy French Band y dos músicos imprescindibles de la escena nacional, Raúl Filiú al saxo y Javi Peña a la guitarra, nos ofrecen un delicioso recital de canciones íntimas, pop sofisticado y jazz elegante.

El 14 a las 19 horas en el C.C. Eduardo Úrculo, Lucía Espín nos dará Un motivo para volver. Hija pequeña de la reconocida cantaora de flamenco Carmen Linares y el periodista especializado en flamenco Miguel Espín, la cantante y actriz interpretará temas de su recién estrenado álbum.

Teatro y poesía

La lectura dramatizada De Judith a Artemisia (12 de marzo, 19 h, C.C. Eduardo Úrculo), codirigida por Laura Ledesma (a la que buena parte del público conoce por su papel en la serie de TV Dos vidas) y Eva Ramos, e interpretada por Laura Ledesma y Natalia Rodríguez, transita entre el thriller, la autoficción y la relectura crítica de la historia del arte. De Judith a Artemisia es un texto de Laura Ledesma y Laura Calvo.

La poesía nos llegará con la presentación y lectura del libro La llama ebria. Antología de mujeres poetas del surrealismo (5 de marzo, 19:30 horas, C.C. Eduardo Úrculo), que desborda el ámbito cultural francófono y los confines cronológicos atribuidos al movimiento que irrumpió como “una forma nueva de decir el mundo”, combinando poetas célebres con autoras desconocidas para el público español. La llama ebria ha sido publicada en edición bilingüe por Bartleby Editores y La Torre Magnética, coordinada por Lurdes Martínez.