Chery acelera su expansión tecnológica con nuevos modelos, robots e inteligencia artificial

viernes 30 de octubre de 2026 , 08:30h

El encuentro Internacional Chery International User Summit 2026, celebrado en la ciudad china de Wuhu, ha servido para mostrar los próximos lanzamientos de OMODA, LEPAS, FREELANDER, iCAUR y LUXEED, además de los avances del grupo en robótica, conducción autónoma y gestión inteligente de la energía.

Durante una semana, Wuhu se ha convertido en el escaparate internacional de la estrategia tecnológica de Chery Auto. Bajo el lema High tech for our future life, el International User Summit 2026 ha reunido a socios, usuarios y expertos de distintos países para presentar una visión de futuro que trasciende el desarrollo de vehículos.

El encuentro ha puesto de manifiesto la evolución del fabricante chino hacia un ecosistema que conecta automoción, inteligencia artificial, robótica, energía y automatización. Al mismo tiempo, las marcas internacionales del grupo han aprovechado la cita para anticipar nuevos modelos y mostrar las líneas de diseño y tecnología que definirán sus próximas generaciones de productos.

De la inteligencia artificial a la robótica

Uno de los principales ejes del encuentro ha sido el desarrollo de tecnologías capaces de trasladar la inteligencia artificial del automóvil a otros ámbitos de la vida cotidiana. Chery trabaja en este campo a través de CheryMind, su modelo de inteligencia artificial física, y de una nueva generación de chips propios destinados a impulsar sus soluciones inteligentes.

Entre los proyectos más destacados figura AiMOGA Robotics, compañía especializada en robótica que aplica tecnologías relacionadas con la percepción del entorno, el control del movimiento y la interacción inteligente a diferentes tipos de dispositivos.

Durante el summit, AiMOGA presentó Mobo, su primer robot humanoide concebido para el hogar. El dispositivo está diseñado para actuar como asistente doméstico y compañero, con funciones de reconocimiento espacial, interacción natural y memoria a largo plazo. Sus aplicaciones potenciales abarcan desde el apoyo en las tareas cotidianas hasta el acompañamiento familiar.

La compañía mostró también otros desarrollos, entre ellos el robot de recepción Mornine, robots de seguridad, soluciones para entornos sanitarios y plataformas cuadrúpedas destinadas a labores de inspección. Según los datos facilitados por el grupo, AiMOGA acumula más de 3.000 entregas comerciales y opera en más de 60 países y regiones.

Movilidad autónoma, nuevas energías y agricultura inteligente

La estrategia tecnológica de Chery también abarca nuevas formas de movilidad. En Wuhu, el fabricante mostró su Robotaxi de nivel 4 de conducción autónoma, desarrollado para mercados internacionales y concebido para realizar operaciones automatizadas de transporte y recarga.

Otro de los proyectos presentados fue el prototipo de aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical Lingxiao J506. Diseñado para el transporte de pasajeros, el aparato aspira a superar los 350 km/h y alcanzar una autonomía superior a los 1.000 kilómetros, según las cifras anunciadas por la compañía.

La gestión energética ocupó igualmente un lugar destacado. Chery presentó demostraciones de su tecnología Vehicle-to-Grid (V2G), que permite a los vehículos eléctricos intercambiar energía con la red y actuar como sistemas móviles de almacenamiento. El grupo prevé desplegar 20.000 estaciones compatibles con esta tecnología en todo el mundo antes de 2029.

La aplicación de sus desarrollos a otros sectores también formó parte del programa. En agricultura, Chery destacó el uso de sistemas de electrificación de alto voltaje y algoritmos de inteligencia artificial para automatizar operaciones agrícolas. La compañía cifra en más de 66.700 hectáreas la superficie en la que ya ha realizado este tipo de trabajos.

OMODA presenta el concept OMODA X

Las marcas del grupo aprovecharon el encuentro para mostrar cómo esta evolución tecnológica se trasladará a sus futuras gamas.

OMODA protagonizó uno de los estrenos del evento con la presentación mundial del OMODA X, un concept car que anticipa la dirección estética de la marca y abre la puerta a una nueva categoría de vehículos, denominada Cross Off-Road Vehicle.

El lanzamiento coincide con la expansión internacional de OMODA & JAECOO, que, según las cifras facilitadas por la compañía, supera los 1,4 millones de vehículos vendidos acumulados y tiene presencia en 79 mercados. El grupo prevé ampliar esta cifra hasta los 99 países durante 2027.

La marca también avanzó sus planes de producto para los próximos tres años, periodo en el que prevé ampliar su gama hasta seis modelos. Entre las novedades anunciadas figuran una propuesta para el segmento B y un nuevo buque insignia de más de cinco metros de longitud.

LEPAS explora una nueva estética con el concept AURA

LEPAS presentó mundialmente el concept AURA, un prototipo que anticipa el lenguaje de diseño de sus futuros vehículos. El modelo se dio a conocer durante la LEPAS Global Elegance Night y desarrolla el concepto Leopard Aesthetics, inspirado en el movimiento y las proporciones del leopardo.

Su diseño incorpora una firma lumínica propia y explora nuevas posibilidades de personalización mediante iluminación y pantallas exteriores. Con este prototipo, la marca busca definir una identidad que combine diseño, tecnología y estilo de vida.

FREELANDER prepara una nueva generación de SUV electrificados

El encuentro también permitió ampliar la información sobre el FREELANDER 8, primer modelo de la nueva etapa de FREELANDER, la marca desarrollada conjuntamente por JLR y Chery.

El futuro SUV representa la apuesta de la firma por combinar electrificación, conectividad y asistentes inteligentes. Entre sus características previstas figura una tecnología híbrida enchufable de nueva generación. La compañía comunicará más adelante los detalles sobre su comercialización en los diferentes mercados internacionales.

iCAUR completa su familia V-Series

La marca iCAUR celebró el estreno mundial del iCAUR V25, un SUV que se incorpora a la familia V-Series junto a los V23 y V27.

El modelo sigue la filosofía de diseño Future Classic, que combina referencias estéticas clásicas con tecnología actual y posibilidades de personalización. La gama contempla versiones eléctricas y de autonomía extendida, con una propuesta dirigida a usuarios que buscan combinar movilidad cotidiana y escapadas fuera de la ciudad.

Presente en más de 40 mercados internacionales, iCAUR continúa desarrollando su estrategia de expansión con una gama que combina diseño diferenciado y nuevas soluciones de propulsión.

LUXEED apuesta por el lujo inteligente

LUXEED aprovechó el summit para presentar oficialmente su posicionamiento como marca global de lujo inteligente. Durante el encuentro se dieron a conocer los modelos LLounge y Stormax, concebidos para representar la orientación de la firma hacia una experiencia de conducción premium, con especial atención a la tecnología y la conectividad.

La presentación amplía el alcance de la estrategia internacional de Chery, que busca desarrollar propuestas diferenciadas para distintos segmentos de mercado mediante sus diversas marcas.

Un ecosistema tecnológico que va más allá del automóvil

El Chery International User Summit 2026 ha servido para mostrar una estrategia que combina la renovación de las gamas de vehículos con el desarrollo de tecnologías aplicables a otros sectores. La robótica, la inteligencia artificial física, la conducción autónoma y la gestión energética forman parte de una misma apuesta por ampliar las posibilidades de la innovación nacida en la industria del automóvil.

Los nuevos concept cars y los proyectos presentados en Wuhu permiten anticipar las líneas de trabajo de OMODA, LEPAS, FREELANDER, iCAUR y LUXEED, mientras que las iniciativas tecnológicas del grupo apuntan a un campo de actuación cada vez más amplio.

El reto para Chery será trasladar estos desarrollos a productos y servicios comercialmente viables y consolidar su presencia internacional en un sector marcado por la electrificación, la digitalización y la creciente competencia tecnológica.