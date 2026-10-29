Vacheron Constantin celebra el Año de la Cabra con una creación de alta relojería

jueves 29 de octubre de 2026 , 10:30h

La nueva creación de la colección Métiers d’Art La Leyenda del Zodiaco Chino combina grabado en relieve, pintura en miniatura y esmalte Grand Feu en dos ediciones limitadas de 25 piezas en oro rosa y platino.

La tradición artística china y la alta relojería suiza se encuentran en la nueva creación de Vacheron Constantin, dedicada al Año de la Cabra dentro de su colección Métiers d’Art La Leyenda del Zodiaco Chino. La Maison presenta dos ediciones limitadas que reivindican el valor de los oficios artesanales y su capacidad para transformar un reloj en una pieza de expresión artística.

Disponibles en versiones de oro rosa de 18 quilates 5N y platino 950, ambas limitadas a 25 ejemplares, las nuevas piezas destacan por una esfera en la que el grabado a mano, la pintura en miniatura y el esmaltado Grand Feu se combinan para recrear un paisaje de inspiración oriental. El resultado es una composición tridimensional en la que la figura de una cabra, encaramada sobre una roca, se convierte en el centro de atención.

Una esfera que reúne los grandes oficios decorativos

La cabra y la roca están esculpidas en oro de 18 quilates, blanco o rosa según la versión, y trabajadas mediante técnicas de grabado en relieve que permiten definir con precisión los cuernos, el pelaje y los contornos del animal. Un acabado patinado a mano aporta matices y profundidad, mientras que la pintura en miniatura introduce delicados detalles de color. La elaboración de este motivo requiere aproximadamente tres días de trabajo especializado.

El paisaje del fondo se realiza mediante una combinación de esmalte Grand Feu multicolor y pintura en miniatura. El primero crea un sutil degradado cromático, desde una zona central más clara hasta los bordes más oscuros, mientras que la segunda da forma al follaje con pinceladas minuciosas.

El proceso exige aplicar el color en sucesivas capas y cocer la placa de la esfera a temperaturas superiores a los 800 °C. Las distintas fases se repiten hasta alcanzar la tonalidad y la intensidad deseadas, en un trabajo que puede prolongarse durante dos semanas. Incluso los fondos de las cuatro ventanas de indicación se seleccionan para mantener la armonía cromática del conjunto.

Un movimiento concebido para dar protagonismo al arte

La arquitectura de estos relojes responde a una misma idea: conceder a la esfera el máximo espacio para la expresión decorativa. Para ello, Vacheron Constantin incorpora el calibre de manufactura 2460 G4, un movimiento automático alojado en una caja de 40 milímetros que prescinde de las agujas convencionales.

En su lugar, cuatro discos muestran las horas y los minutos de seguimiento en la parte superior de la esfera, mientras que el día de la semana y la fecha aparecen en las ventanas inferiores mediante indicaciones saltantes. Esta disposición permite despejar el centro del reloj y convertirlo en un lienzo para las técnicas artísticas que caracterizan la colección.

La propuesta pone de relieve la relación entre la ingeniería relojera y los oficios decorativos tradicionales, una combinación que permite a la Maison explorar nuevas formas de expresión sin renunciar a la precisión mecánica.

Dos ediciones limitadas

Las dos versiones se distinguen tanto por el metal de la caja como por los detalles que completan su diseño. El modelo de oro rosa se acompaña de una correa de piel de aligátor marrón oscuro, mientras que la edición en platino incorpora una correa azul oscuro. Ambas se cierran mediante una hebilla desplegable elaborada en el mismo metal que la caja.

Con solo 25 ejemplares de cada versión, las nuevas creaciones dedicadas al Año de la Cabra continúan la exploración de Vacheron Constantin en torno al zodiaco chino y a la preservación de técnicas artesanales que requieren tiempo, precisión y un profundo conocimiento del oficio.