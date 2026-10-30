El Chojin abre el viernes tres semanas de música y cultura urbanas en Madrid

viernes 30 de octubre de 2026 , 08:00h

Madrid Urban Fest (MUF) arranca mañana viernes su sexta edición en la que echa la vista atrás a los orígenes del hip hop en España. El festival de la Comunidad de Madrid, que cumple seis años proyectando la potencia de la música urbana española, proclama esta Vuelta a las raíces, como reza su lema, con una programación que reúne nombres de gran calado, representantes de la Old School, de la Middle School y de la New School y de la escena, legado mestizo e iconoclasta de la cultura hip hop.

El festival se convierte así, según afirma su directora, Mercedes Goiz, “en un puente entre generaciones, estilos y procedencias: un lugar donde la experiencia de quienes abrieron camino sintoniza con la energía de los talentos emergentes y dialoga con las generaciones más jóvenes”.

Hasta el 14 de noviembre, el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas reunirá a nombres de altura como El Chojin, Elio Toffana y Ambkor, y a artistas del nuevo rap y los sonidos urbanos como Dirty Suc, La Reina Mora y Andrei La Ley. A representantes del afrobeat y nuevos sonidos afro, como Suzete y de Todo el Rato, más el universo sonoro de Hanimami. El fin de fiesta lo marcarán los ritmos reguetón, denbow y latino de la gran Ms Nina.

El retorno al origen que propone la sexta edición de Madrid Urban Fest viene propiciado por un fenómeno de nostalgia digital que se desató a principios de este año en las redes sociales.

Según explica la directora de Madrid Urban Fest, “los cibernautas añoraban los tiempos en el que las relaciones humanas eran el nexo de comunicación en Internet”, y que se truncaron a partir de 2016.

Entonces “todo se acelera, el mundo se convulsiona y el imperio del algoritmo y la IA interfiere y decide nuevos patrones de conexión”. Como resultado de esta transformación, “un cortocircuito existencial” provocó, especialmente en las generaciones más jóvenes, “una pandemia de soledad, desesperanza y problemas de salud mental”.

Esta mirada atrás a la que invita el festival, nos permite preguntarnos, según Mercedes Goiz, “qué hemos perdido y qué podemos recuperar entre tanta turbulencia y ruido para entender el presente de la cultura urbana”, reivindicando el valor de la memoria, la conexión humana y la cultura como espacios de encuentro.