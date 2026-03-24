El alza del combustible eleva el ahorro de los electrificados hasta 10€/100 km

martes 24 de marzo de 2026 , 09:15h

Los precios de los combustibles no han dejado de subir en las últimas dos semanas. Desde que comenzó el mes de marzo el precio del litro de gasolina ha pasado de 1,49 euros a 1,78 euros, según la última cotización. Esto significa que el precio se ha incrementado en 29 céntimos (casi un 20% más) en poco más de dos semanas, según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

El encarecimiento de los combustibles tiene un impacto directo en el coste de uso del vehículo y amplía de forma significativa la diferencia de gasto frente a las tecnologías electrificadas, que ahora resultan más competitivas que a principios de mes.

Esta subida repentina de los combustibles está haciendo que muchos usuarios se replanteen qué tecnología adquirir en un vehículo nuevo. Por este motivo, OMODA & JAECOO ha analizado el coste que tienen los desplazamientos según la tecnología elegida. Para ello, se han tomado como referencia vehículos de su gama eléctrica y SHS (Super Hybrid System), tanto híbridos como híbridos enchufables SHS y se han comparado con las versiones gasolina.

Comenzando por el consumo, el OMODA 5 de gasolina ofrece un gasto medio oficial de 7,0 litros cada 100 kilómetros, el OMODA 5 SHS híbrido cuenta con un consumo de 5,3 litros cada 100 kilómetros, el OMODA 5 EV tiene un gasto de 15,9 kWh cada 100 kilómetros y el OMODA 9 SHS híbrido enchufable cuenta con un consumo de 2,3 litros cada 100 kilómetros.

Por tanto, una vez que se conocen los consumos medios oficiales cada 100 kilómetros según la normativa WLTP, el siguiente paso sería conocer cuál es el gasto por cada 100 kilómetros teniendo en cuenta los precios actuales de los combustibles. En este sentido, el último precio conocido por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) correspondiente al 19 de marzo de 2026 es de 1,783 euros el litro de gasolina 95. Teniendo en cuenta esta cifra se puede estimar cuál es el gasto en el OMODA 5 gasolina y en el OMODA 5 SHS Híbrido.

Si se toma como referencia el precio de principios de mes (1,49 euros/litro), el coste por cada 100 kilómetros del OMODA 5 gasolina sería de 10,43 euros frente a los actuales 12,48 euros. Esto supone que, dada la subida del precio de los combustibles, el ahorro de uso de un vehículo híbrido SHS ha aumentado un 20%.

Este aumento del coste de uso se traduce en un mayor diferencial de gasto frente a las tecnologías electrificadas respecto a comienzos de mes, lo que incrementa de forma directa el ahorro por cada kilómetro recorrido.

En el caso de los vehículos híbridos enchufables como OMODA 9 SHS, se estima que este aumento en el ahorro económico derivado de la subida de los combustibles también es cercano al 20%. No obstante, dependiendo de los hábitos de recarga y de uso de este tipo de vehículos, puede aumentar o disminuir (por ejemplo, aprovechando siempre los 145 kilómetros de autonomía eléctrica, el gasto de gasolina sería nulo).

Cuánto se ahorra con un coche eléctrico

Ahora viene el siguiente cálculo y es cuánto se ahorra con un coche eléctrico. En este sentido, se toma como referencia el OMODA 5 EV, que tiene un gasto homologado de 15,9 kWh cada 100 kilómetros. Para calcular el precio por cada 100 kilómetros recorridos dependerá del precio de la electricidad, ya que varía dependiendo de la empresa comercializadora y de la potencia contratada.

Esto se refiere al caso de la recarga doméstica, ya que si es recarga pública el precio también es más elevado. Como media en España, se puede señalar que una cifra razonable en la recarga doméstica se sitúa en los 0,18 euros por cada kWh. Y en recarga pública podemos estimar como precio razonable 0,50 euros en corriente continua (DC) de 50 kW de potencia. Estas cifras es probable que sean mejores para algunos usuarios, dependiendo de algún tipo de plan de ahorro, pero se puede decir que son una media representativa razonable.

Por tanto y comenzando por la recarga doméstica, el OMODA 5 EV que presenta un consumo de 15,9 kWh a 0,18 euros el kWh, obtenemos que el gasto es de 2,86 euros cada 100 kilómetros. En el caso de la recarga pública (sin contar descuentos) el coste cada 100 kilómetros sería de 7,95 euros.

Con estos datos, el OMODA 5 EV con recarga doméstica permite un ahorro de hasta 9,62 euros cada 100 kilómetros respecto al OMODA 5 de gasolina. Si lo comparamos frente al escenario en el que el precio de la gasolina era de 1,49 euros por litro, el ahorro al elegir la versión eléctrica aumenta un 27,1% (de 7,57 € / 100 km a 9,62 € / 100 km).

Conclusión: electrificación y ahorro son directamente proporcionales

La principal conclusión de este análisis es que:

A medida que aumenta el nivel de electrificación y el uso de recarga doméstica el ahorro es mayor. La diferencia más significativa se observa entre el OMODA 5 EV con recarga doméstica y el OMODA 5 de gasolina, con una diferencia cercana a los 10 euros cada 100 kilómetros.

Con el aumento actual del precio de los combustibles, el ahorro al elegir vehículos electrificados aumenta un 27,1%. Esto supone que la amortización de sobrecoste de estos vehículos se consigue en un kilometraje muy inferior. Además, el coste de la recarga doméstica tiende a mantenerse más estable en el tiempo, frente a la volatilidad del precio de los combustibles.

En este contexto, OMODA & JAECOO, con un 84% de sus ventas correspondientes a vehículos electrificados (con tecnología SHS híbrida e híbrida enchufable y eléctricos), se posiciona como un referente en movilidad electrificada, combinando diseño, innovación y eficiencia real para el usuario.