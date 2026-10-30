viernes 30 de octubre de 2026 , 08:15h

Una nueva oportunidad para contar historias

Una cita literaria que nos invita a reflexionar sobre el sentido de la Navidad desde la ficción. Cada año, el día del fallo del jurado AMIES se reúne junto a autoras, autores y lectores para dejarse llevar por el invierno y la magia de los cuentos, una tarde para escuchar buenas historias en algún lugar emblemático en Madrid.

¿Dónde está la Navidad? Esa es la pregunta que da título a una nueva edición del certamen de relato convocado por AMEIS (Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras).

Una invitación a explorar la Navidad desde la imaginación, la memoria, la experiencia personal o cualquier perspectiva que termine en una buena historia.

AMEIS convoca el XXII Certamen de Relato «¿Dónde está la Navidad?», abierto a la participación de todas las personas que quieran sumarse, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Si te gusta escribir, esta puede ser una buena ocasión para compartir tu creatividad. Y si conoces a alguien que tenga una historia que contar, ¡pásale la información!

XXII CERTAMEN DE RELATO ¿DÓNDE ESTÁ LA NAVIDAD?

Participantes

Podrán concurrir autores y autoras de cualquier nacionalidad, residentes en España en la fecha del fallo, con relatos en lengua española no premiados anteriormente en este certamen.

Tema, extensión y creación

Los relatos deberán girar en torno a la Navidad, ser inéditos y no superar las 750 palabras, con letra mínima de 12 puntos y a doble espacio.

Queda estrictamente prohibida la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la redacción o creación de las obras presentadas.