La cocina tradicional gallega como elemento fundamental del Destino Galicia

jueves 29 de octubre de 2026 , 10:15h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó en el Auditorio de Galicia en la gala de la II edición de los Premios de la Cocina Gallega, una iniciativa que reconoce el trabajo de cocineras y cocineros, de los establecimientos hosteleros y de los profesionales que contribuyen a preservar e impulsar la identidad gastronómica de Galicia.

Organizados por la Asociación Amigos de la Cocina Gallega y la Fundación La Muiñeira, los premios celebran este año su segunda edición, con la participación de 57 establecimientos finalistas de las cuatro provincias gallegas, distribuidos en 19 categorías. La gala contó con la presencia de más de 200 personas y con un jurado integrado por más de un ciento de profesionales del ámbito gastronómico.

Los premios reconocen elaboraciones representativas de la cocina gallega, desde el pulpo a la feria, lo cocido, la empanada o las filloas hasta diferentes recetas de pescado, marisco y carnes. También dan visibilidad a propuestas que contribuyen a recuperar platos olvidados y a preservar espacios tradicionales de restauración.

Xosé Merelles destacó que la gastronomía es "todo un pilar del modelo turístico gallego", asentado en la autenticidad en la que gira la Estrategia de Turismo de Galicia 2030. En este sentido, destacó la labor de los profesionales que conservan las recetas tradicionales, los productos autóctonos y los conocimientos culinarios transmitidos de generación en generación.

"Galicia tiene muchos motivos para presumir, pero la gastronomía es una de las experiencias que más recuerdan las personas que nos visitan, y también una de las razones para volver", señaló. La cocina gallega contribuye a prolongar las estadías, descubrir nuevas localidades y comarcas y generar actividad económica tanto en las ciudades como en el rural.

El director de Turismo de Galicia incidió también en el valor de la unión entre tradición e innovación que promueven estos premios, al reconocer tanto los establecimientos que conservan la esencia de la cocina gallega como aquellos profesionales que incorporan nuevas propuestas respetando la calidad y la autenticidad del producto. En este sentido, destacó que las recetas y técnicas culinarias transmitidas entre generaciones constituyen "un verdadero patrimonio inmaterial y un valor incalculable para nuestro turismo".

De cara al Xacobeo 2027, el director de Turismo de Galicia destacó la oportunidad que representa a la llegada de visitantes para seguir proyectando la identidad gastronómica de Galicia. "La cocina gallega es parte esencial de la experiencia de los turistas y también de los peregrinos", afirmó. En este contexto, subrayó la importancia de ofrecer a quien visite Galicia una "gastronomía auténtica, acogedora y de calidad", puesto que la cocina gallega es "una de las mejores cartas de presentación del territorio" y este tipo de iniciativas contribuyen a ponerlo en valor.

La gastronomía, un activo estratégico del turismo gallego

La segunda edición de estos premios coincide con el 50 aniversario de la Asociación Amigos de la Cocina Gallega, fundada en 1976 y dedicada a la promoción de la gastronomía tradicional, a la conservación del patrimonio culinario y a la difusión de la cultura gastronómica gallega.

Turismo de Galicia apoya estos galardones a través del Plan de Patrocinios del Xacobeo 2027 para impulsar la promoción de la cocina gallega vinculada al Camino de Santiago.

Los datos de año pasado reflejan la importancia de este segmento turístico en Galicia. El turismo gastronómico generó cerca de 764.000 pernoctaciones, con un gasto medio diario de 122,50 euros por persona, frente a los 65,90 euros del promedio nacional.