Haciendo Historia con El centenario de El maquinista de la general, de Buster Keaton

viernes 30 de octubre de 2026 , 08:45h

El Festival de Literatura y Género Histórico de Tenerife, Haciendo Historia, regresa un año más con su apuesta por la literatura histórica y el encuentro entre la historia y otras disciplinas artísticas, acercando al público obras, autores y propuestas culturales que invitan a descubrir el pasado desde distintas perspectivas.

Del 20 al 29 de noviembre de 2026, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y El Sauzal acogerán la sexta edición del festival, con una programación que incluye encuentros con autores de renombre, presentaciones literarias, cinefórum, rutas, talleres, además de propuestas musicales que conectan distintas épocas y disciplinas artísticas.

Entre estas últimas destacan la proyección de El maquinista de la general, de Buster Keaton, con música en directo a cargo de The Silent Entertainers Band, y el concierto El eco de los siglos, del Trío Mantova.

El centenario de El maquinista de la general, con música en directo

El domingo 29 de noviembre, a las 19:30 horas, el Auditorio del Espacio Mutua Tinerfeña, en San Cristóbal de La Laguna, acogerá la proyección de El maquinista de la general (1926), la célebre comedia muda dirigida y protagonizada por Buster Keaton, que en 2026 cumple cien años

La película contará con el acompañamiento musical en directo de The Silent Entertainers Band, integrado por Jorge Gil Zulueta al piano y composición, Diana Valencia al violín, Marcel Mihok al contrabajo, Javi Madrid en la batería, y Nando González, actor explicador y efectos foley; recuperarán la tradición de las proyecciones del cine mudo, cuando la música en vivo formaba parte esencial del espectáculo cinematográfico.

Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense, la película sigue las peripecias de un maquinista de tren envuelto en una aventura llena de acción, humor visual y situaciones disparatadas.

La proyección será una oportunidad para celebrar el centenario de una de las obras más reconocidas de la historia del cine y redescubrirla con música en directo.

El Trío Mantova propone un viaje musical a través de los siglos

El Trío Mantova nos invita a recorrer la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII a través de El eco de los siglos, un concierto que tendrá lugar el martes 24 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en el marco de Haciendo Historia, Festival de Literatura y Género Histórico de Tenerife.

El trío, integrado por Augusto Brito (voz), Gustavo Navarro (tiorba) y David Expósito (serpentón), ofrecerá un repertorio que reúne a grandes maestros como John Dowland, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi, Johann Hieronymus Kapsberger, Henry Purcell, Alessandro Scarlatti y Johann Sebastian Bach. Un itinerario sonoro que transita desde la delicadeza expresiva del Renacimiento tardío hasta la riqueza y profundidad del Barroco, revelando distintas formas de entender la belleza, el amor, la melancolía y la condición humana.

En una época en la que la música dialogaba estrechamente con la poesía, el teatro y la literatura, cada composición se convierte en una puerta abierta a su contexto histórico y cultural. Las obras de estos compositores nos acercan a una Europa de profundas transformaciones, en la que el arte exploró nuevos lenguajes para expresar la complejidad de las emociones humanas.

Tres efemérides que conectan literatura, cine e historia

Esta sexta edición del festival estará marcada por tres efemérides que permitirán volver sobre algunas obras destacadas de la literatura y el cine.

La primera se remonta a 1826, cuando James Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que, dos siglos después, continúa siendo un referente de la narrativa histórica y de aventuras. En 1926 llegó a las pantallas El maquinista de la general, la célebre película de Buster Keaton que el festival conmemorará con una proyección acompañada de música en directo. La tercera efeméride nos sitúa en 1936, año de publicación de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell que cumple 90 años. Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense y sus consecuencias, la obra alcanzó también una enorme popularidad gracias a su adaptación cinematográfica de 1939.

Con estas propuestas, Haciendo Historia reafirma su apuesta por acercar la cultura al público a través de distintas disciplinas artísticas, conectadas con la literatura, y ofrecer nuevas formas de disfrutarla.