Cien años de papamóviles: una exposición en los Museos Vaticanos

Un siglo de movilidad pontificia: desde el primer automóvil de Pío XI hasta los papamóviles actuales.

Los Museos Vaticanos abren una exposición que reúne ocho vehículos históricos de Mercedes-Benz, junto con el primer automóvil de la historia y un moderno Clase S. La muestra recorre la evolución de los vehículos al servicio de los pontífices y refleja cómo la innovación tecnológica ha acompañado la misión universal de la Iglesia.

Una exposición extraordinaria cuenta, desde el 29 de octubre, cien años de movilidad pontificia, desde el primer automóvil de Pío XI hasta los papamóviles contemporáneos.

Montada en un pabellón de exhibición vidriado en el área del Jardín Cuadrado, cerca del Pabellón de los Carruajes y de la Pinacoteca Vaticana, la exposición reúne ocho automóviles históricos de Mercedes-Benz, auténticas protagonistas de la movilidad pontificia, ofreciendo al visitante un recorrido que atraviesa la historia del automóvil, la moda, la comunicación y las instituciones eclesiásticas.

Los ocho coches históricos, junto con el primer automóvil de la historia y una moderna Clase S, testimonian el encuentro entre el ingenio humano y la misión universal de la Iglesia.

«Todo comienza con un viaje. El de Pedro, el pescador de Galilea que llegó a Roma para anunciar un mensaje destinado a atravesar los siglos y los continentes», dice Sandro Barbagallo, Curador de las Colecciones Históricas de los Museos Vaticanos.

Desde entonces, la historia del Papado es también una historia de caminos, encuentros y transformaciones, en la que el movimiento del sucesor de Pedro ha asumido, en cada ocasión, el significado de una misión evangelizadora, de una iniciativa diplomática, de un gesto político o de un testimonio de cercanía a los pueblos.

Es en esta perspectiva que nace «Un siglo de Papamóvil», exposición que celebra la extraordinaria relación entre la Casa automovilística de la Estrella y la Santa Sede, iniciada en 1930 con la entrega a Pío XI del Mercedes-Benz Nürburg 460. Era el comienzo de una colaboración destinada a renovarse a lo largo de los pontificados sucesivos y a acompañar una transformación radical: del automóvil concebido como símbolo de representación al papamóvil pensado como herramienta de encuentro.

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2027