W2M consolida su presencia en Turquía y vuelve a la Antalya Tourism Fair

jueves 29 de octubre de 2026 , 09:45h

La compañía participa por segundo año consecutivo en la Antalya Tourism Fair, donde analizará la evolución del mercado turco y reunirá a más de 150 profesionales del sector.

World2Meet (W2M) participa por segundo año consecutivo en la Antalya Tourism Fair (ATF), que se celebra del 26 al 28 de octubre en el ANFAŞ Expo Center de Antalya. La presencia de la compañía en este encuentro responde a la importancia de Turquía dentro de su estrategia internacional y al crecimiento de su negocio de distribución hotelera en el país.

El mercado turco se ha convertido en uno de los ejes de desarrollo de la actividad de Bed Bank de W2M. En 2026, este negocio registra un crecimiento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior, una evolución vinculada a la contratación directa con establecimientos hoteleros y a la distribución de su oferta entre clientes de distintos mercados internacionales.

Las previsiones para 2027 mantienen una tendencia positiva. Según los datos de la compañía, las reservas previstas para el próximo año presentan un crecimiento aproximado del 30% respecto al mismo momento del ejercicio anterior, mientras que la tarifa media diaria (ADR) aumenta más del 13%. Estas cifras apuntan a una evolución favorable de la actividad de distribución hotelera de W2M en Turquía.

Una red internacional con presencia en los principales destinos turcos

La compañía trabaja con clientes relevantes de Reino Unido, Alemania y Países Bajos, mercados emisores de especial importancia para el turismo turco. Su red de distribución, presente en 175 mercados emisores, permite conectar la oferta hotelera del país con una demanda internacional diversificada.

La cartera de W2M incluye algunos de los principales destinos vacacionales de Turquía, como Antalya, Belek, Side y Alanya, además de diferentes enclaves de la costa del Egeo. A esta oferta se suma Estambul, donde la compañía comercializa establecimientos orientados al turismo urbano.

Paralelamente, W2M continúa desarrollando su producto preferencial mediante acuerdos con hoteles destacados, con el objetivo de ampliar su oferta y reforzar su presencia en los canales internacionales de distribución.

Esta actividad cuenta con el apoyo de una estructura propia en Turquía y un equipo local de más de 20 profesionales, que trabajan en contacto directo con los establecimientos y otros agentes del sector. La implantación sobre el terreno permite a la compañía seguir la evolución del mercado y adaptar su oferta a las necesidades de clientes y socios comerciales.

Un punto de encuentro con el sector hotelero

La participación en la Antalya Tourism Fair también servirá para reforzar las relaciones de W2M con la industria hotelera local. El 27 de octubre, la compañía celebrará un encuentro con más de 150 hoteleros, representantes del sector y profesionales del mercado, concebido como un espacio para compartir perspectivas sobre la evolución del turismo en Turquía.

«Turquía es un mercado estratégico para W2M y uno de los destinos clave para el desarrollo de nuestro negocio de Bed Bank. La evolución de nuestra actividad refleja la importancia de este mercado y el trabajo que venimos realizando para ampliar nuestra oferta y conectar el producto hotelero turco con la demanda internacional», señala Mark Nueschen, Managing Director de W2M. El directivo destaca asimismo que la presencia en ATF permite seguir de cerca los cambios del sector y mantener el contacto con sus principales protagonistas.

La feria de Antalya abre la agenda internacional de W2M para este otoño, que continuará en la World Travel Market de Londres, del 3 al 5 de noviembre, en el recinto ExCeL London. En esta cita, una de las principales convocatorias profesionales del turismo mundial, la compañía seguirá trabajando en el desarrollo de su actividad y en el fortalecimiento de sus relaciones comerciales con clientes y socios internacionales.