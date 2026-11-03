Contemporánea Condeduque se llena de festivales este mes de noviembre

martes 3 de noviembre de 2026 , 08:30h

Contemporánea Condeduque ofrecerá en su programación de noviembre varios festivales como el de Otoño en teatro, Jazzmadrid´25 en música, Mi primer festival de cine en Pantallas + cultura expandida, debates, una exposición y mucho más, dando cabida a todos los lenguajes de las artes escénicas contemporáneas y llegando a todo tipo de públicos.

‘Teatro + danza’

Contemporánea Condeduque estrenará en Madrid Deserto de Luis Felipe Reis (del 11 al 13 de noviembre); Mi madre y el dinero de Anacarsis Ramos (17 y 18 de noviembre); El corazón de Ester de Alberto Cortés (del 20 al 22 de noviembre) y Contra Antígona de Andrea Jiménez (del 26 de noviembre al 5 de diciembre) todas dentro de la programación de la 44º edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

‘Música’

En noviembre podrán disfrutarse los conciertos de Erik Truffaz & Antonio Lizana New Sketches Of Spain (12 de noviembre) y de Antonio Serrano y Kaele Jiménez Quartet Jazz Caló For Coltrane (27 de noviembre) enmarcados dentro de una nueva edición de Jazzmadrid´26

‘Artes visuales’

El artista Juan López inaugura la instalación expositiva Las frecuencias altas (del 18 de noviembre al 31 de enero de 2027) donde el artista propone un cruce continuo de conversaciones sobre la malla arquitectónica, donde habla y escritura, y sus formalizaciones artísticas, realizan un ejercicio continuo de constatación de la presencia del otro, incluyendo todo aquello, humano y otro-que-humano en su acumulación temporal. Un cuidado de estas relaciones, que por cotidianas, muchas veces se quedan suspendidas y en silencio.

‘Pantallas + Cultura expandida’

Durante el mes de noviembre se celebrará la 19ª edición de Mi primer festival de cine con proyecciones, conciertos y talleres los sábados y domingos de todo el mes.

‘Ciencia + Arte’

Este apartado mostrará una réplica de la Sonda Voyager 1 que se expondrá en la Sala de Bóvedas del 1 al 18 de noviembre dentro del festival A un día luz, ciencia y música para la sonda Voyager 1, que tendrá lugar el 18 de noviembre.

‘Pensamiento + Literatura’

tendrá lugar el encuentro Sin mirar a un lado, sin taparse los oídos, sin guardar silencio en conversación con Rita Segato, profesora emérita de la Universidad de Brasilia e investigadora senior del Consejo Nacional de Ciencias (CNPq) de Brasil, titular de la Cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo en la Universidad Nacional de San Martín y de la Cátedra Rita Segato de Pensar en Conversación de la Universidad de Guadalajara.

‘Mediación’

El público joven sigue contando con POM Condeduque, una sala polivalente convertida en un salón de baile del siglo XXI. Un punto de encuentro en el que entrenar, ensayar, sudar, pensar y celebrar. El proyecto combina danza y mediación para acompañar a jóvenes en su profesionalización dentro del mundo de la danza.

‘Clubes de lectura’

También los niños y jóvenes pueden disfrutar de la propuesta ‘Cómics, álbumes ilustrados y juegos de mesa de no ficción’, el club de lectura mensual guiado por la escritora y periodista Sofía Caruncho, que, a través de distintas obras, trata temas de actualidad o de la historia de la cultura. Además, un viernes al mes, en el club de lectura ‘Ensayos Gráficos’, con Javier Olivares, se analizan obras destacadas del ensayo gráfico y el periodismo en viñetas. La sesión del 27 de noviembre se dedicará al Piano Oriental de Zeina Abichared.