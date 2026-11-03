Fly2Galicia anuncia ocho rutas desde Santiago y amplía su oferta para el verano de 2027

martes 3 de noviembre de 2026 , 08:45h

La nueva aerolínea iniciará sus operaciones con conexiones nacionales e internacionales y anuncia Cabo Verde, Malta y Atenas entre sus próximas incorporaciones.

Fly2Galicia prepara el inicio de sus operaciones desde el aeropuerto de Santiago de Compostela con una primera programación de ocho rutas que comenzarán a funcionar en diciembre de 2026. La compañía, que presentó su proyecto el pasado 14 de octubre en Santiago, también ha avanzado algunos de los destinos que incorporará durante el verano de 2027, entre ellos Cabo Verde, Malta y Atenas.

La presentación reunió a agencias de viajes gallegas, turoperadores, mayoristas y representantes de AGAVI y Turismo de Granada, entre otros profesionales del sector. El encuentro sirvió para dar a conocer los planes de expansión de la compañía, explicar su propuesta de conectividad y establecer nuevas vías de colaboración con el tejido turístico gallego.

Ocho destinos para iniciar las operaciones

La programación de invierno 2026-2027 contempla ocho conexiones desde Santiago de Compostela. Las primeras rutas comenzarán a operar el 1 de diciembre, con vuelos a Zaragoza, Bruselas y Milán. Un día después, el 2 de diciembre, se incorporarán Venecia y Praga, mientras que el 3 de diciembre está previsto el inicio de las conexiones con Granada, Alicante y Múnich.

La nueva oferta permitirá ampliar las posibilidades de desplazamiento desde Galicia, tanto para viajes nacionales como para escapadas a algunas de las principales ciudades europeas, evitando en estos trayectos la necesidad de realizar escalas en otros aeropuertos.

Cabo Verde, Malta y Atenas, novedades para el verano

La compañía también ha adelantado parte de su programación para el verano de 2027, en la que figuran tres nuevos destinos internacionales: Cabo Verde, Malta y Atenas. Estas incorporaciones permitirán diversificar la oferta desde Santiago y sumar alternativas para quienes buscan vacaciones de sol y playa, destinos mediterráneos o propuestas culturales.

El anuncio anticipa la intención de Fly2Galicia de seguir desarrollando su red de conexiones y ampliar progresivamente las opciones de viaje desde el aeropuerto compostelano.

Paquetes de viaje y colaboración con las agencias

Junto a su programación aérea, Fly2Galicia apuesta por facilitar la comercialización de viajes completos a través de paquetes que combinan vuelo, hotel y traslados. Entre las primeras propuestas se encuentran Granada, Zaragoza y Alicante, con el objetivo de ofrecer a las agencias de viajes productos preparados para su distribución y nuevas alternativas de escapadas.

Dentro de esta estrategia de acercamiento al canal profesional, la compañía celebrará una nueva presentación en Granada el próximo 12 de noviembre, dirigida a agencias de viajes y profesionales turísticos. La jornada permitirá profundizar en el proyecto, dar a conocer las rutas y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Una nueva etapa para la conectividad gallega

Con el inicio de sus operaciones en diciembre y el anuncio de futuras conexiones para el verano de 2027, Fly2Galicia busca abrir nuevas posibilidades de viaje desde Santiago de Compostela y reforzar la conexión de Galicia con destinos nacionales e internacionales.

La presentación celebrada en octubre marca un primer paso en este proyecto, que cuenta con la colaboración de agencias, operadores y profesionales del sector turístico. La compañía continuará trabajando en el desarrollo de su programación y en la ampliación de su oferta de destinos.