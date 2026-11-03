Dúo de flauta y piano para recorrer el barroco europeo en el Ciclo de Música de Cámara de la OFM

martes 3 de noviembre de 2026 , 08:15h

El Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga acogerá el próximo martes 3 de noviembre a las 19 horas un recital protagonizado por la pareja musical formada por Juan Antonio López Cabezuelos (flauta) y Natalia Kuchaeva (piano).

El programa reúne obras de Giovanni Benedetto Platti, Georg Philipp Telemann y Johann Sebastian Bach, tres de las figuras fundamentales de la música barroca europea.

Dos décadas después de su nacimiento, el Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga continúa reuniendo en el Museo Picasso Málaga a varias generaciones de aficionados a este género musical. Convertido ya en una cita imprescindible dentro de la programación cultural de la ciudad, el ciclo celebra este año su vigésima edición con una programación integrada por nueve conciertos que volverán a llenar de música el Auditorio Christine Ruiz-Picasso a lo largo de la temporada.

La segunda de estas citas tendrá lugar el próximo martes 3 de noviembre a las 19 horas, con la actuación del Dúo de Flauta y Piano, formado por Juan Antonio López Cabezuelos y Natalia Kuchaeva, que ofrecerá un recorrido por el Barroco europeo a través de obras de Platti, Telemann y Bach.

La primera obra de la velada será la Sonata para flauta Op. 3 nº 6 de Giovanni Benedetto Platti (1697-1763), compositor italiano cuya producción destaca por la elegancia de sus líneas melódicas y el equilibrio entre virtuosismo y expresividad. Pertenece a la colección Sei Sonate a flauto traversiere solo con violoncello overo cembalo, una de las aportaciones más destacadas de este maestro al repertorio para flauta barroca. Desarrollada durante su etapa en la corte de Würzburg, donde Platti ejerció como músico al servicio del príncipe-obispo Johann Philipp Franz von Schönborn y de sus sucesores, la obra combina la elegancia melódica italiana con la riqueza expresiva característica de la tradición germánica.

A continuación sonará la Sonata en fa menor, TWV 41:f1 de Georg Philipp Telemann (1681-1767), una de las figuras más prolíficas e influyentes del Barroco alemán. Publicada originalmente entre 1728 y 1729 en Der getreue Music-Meister (El maestro de música fiel), pionera revista musical fundada por el propio compositor, la obra fue concebida para fagot y bajo continuo, aunque pronto pasó a formar parte del repertorio de otros instrumentos melódicos por la flexibilidad de su escritura. Escrita en uno de los periodos de mayor madurez creativa del compositor, la obra refleja la riqueza expresiva y la refinada escritura instrumental que caracterizan su legado musical.

El concierto concluirá con la Sonata para flauta en mi mayor, BWV 1035 de Johann Sebastian Bach (1685-1750), una de las obras más apreciadas del repertorio barroco para flauta. Compuesta en los últimos años de la vida del músico, la partitura combina elegancia melódica, refinamiento expresivo y una escritura de gran riqueza técnica, rasgos que reflejan la madurez creativa de Bach y que han contribuido a convertir esta sonata en una de las piezas más destacadas de la literatura para este instrumento.