Leonardo Hotels renovará por completo su mayor establecimiento en la Costa del Sol

martes 3 de noviembre de 2026 , 09:00h

El hotel, situado en Torremolinos y con 398 habitaciones, cerrará temporalmente a finales de octubre para acometer una reforma integral. Su reapertura está prevista para mayo de 2027.

Leonardo Hotels ha anunciado la renovación integral del Leonardo Hotel Torremolinos Costa del Sol, su establecimiento de mayor capacidad en la Costa del Sol. El hotel cerrará temporalmente sus puertas a finales de octubre para iniciar un proyecto de modernización que abarcará sus 398 habitaciones, así como el conjunto de sus instalaciones y espacios comunes.

La intervención tiene como objetivo actualizar el establecimiento y adaptar su oferta a los estándares de confort, servicio y calidad de la cadena. Tras las obras, el hotel tiene previsto reabrir en mayo de 2027, coincidiendo con los preparativos de la temporada turística de verano.

Incorporado a la cartera de Leonardo Hotels el pasado mes de abril, el establecimiento cuenta con 398 habitaciones distribuidas en ocho plantas y una oferta de servicios que incluye piscina exterior, piscina cubierta climatizada, gimnasio y restaurante.

Uno de sus principales atractivos es su azotea, donde se encuentra un espacio exclusivo con Sky Bar y vistas panorámicas al Mediterráneo. El hotel dispone, además, de instalaciones para la celebración de eventos corporativos y encuentros sociales, un segmento que complementa su actividad turística y vacacional.

Refuerzo de la presencia en Málaga

Con esta renovación, Leonardo Hotels refuerza su apuesta por la Costa del Sol, uno de los principales destinos turísticos de España y un mercado estratégico por su capacidad para atraer visitantes nacionales e internacionales durante buena parte del año.

La cadena cuenta también con otro establecimiento en la provincia de Málaga, el Leonardo Hotel Fuengirola Costa del Sol, un hotel de 184 habitaciones que incorporó a su cartera en 2022.

La reforma del establecimiento de Torremolinos supone un nuevo paso en la estrategia de consolidación y actualización de la oferta hotelera de Leonardo Hotels en el mercado malagueño.