Alqueva, una escapada bajo el manto de las estrellas

jueves 28 de mayo de 2026 , 10:15h

El lago artificial más grande del Alentejo portugués constituye un auténtico refugio natural en el que asombrarse bajo sus cielos estrellados, degustar la gastronomía tradicional, conocer el encanto de los pueblos colindantes o relajarse junto a las aguas

A pocos kilómetros de la frontera con España, el imponente lago de Alqueva despliega su grandeza ante los visitantes. Las serenas aguas de profundo azul, el silencio de los inmensos paisajes y las blancas villas del Alentejo reciben a los viajeros en uno de los mejores lugares del mundo para la observación de estrellas. En esta región donde el tiempo sigue su propio ritmo, la zona de Alqueva se presenta como un destino en el que desconectar del día a día y saborear la calma de un entorno natural privilegiado.

Un cielo nocturno moteado por los astros

Al anochecer, un brillante manto de estrellas reviste la cúpula celeste alentejana en la Reserva Dark Sky Alqueva. Gracias a sus cielos limpios y oscuros, este destino turístico Starlight es idóneo para la observación astronómica, ofreciendo talleres para aprender a leer el mapa nocturno y ver el firmamento a través de telescopios como el del Observatorio Dark Sky Alqueva.

Una vez se ha disfrutado de este cautivador espectáculo, el viajero puede conocer el Alentejo bajo una luz distinta con excursiones guiadas por los senderos del lugar o una visita nocturna al prehistórico crómlech de Xerez, un conjunto formado por 50 menhires ligados a la astronomía arcaica.

Patrimonio histórico a orillas del lago

El gran cuerpo acuático está bordeado por bellos pueblos medievales como Monsaraz, una joya rodeada de murallas y coronada por un castillo desde el cual se puede disfrutar de una de las mejores vistas de la zona. Resulta obligatorio recorrer las pequeñas tiendas de artesanía local, repletas de las tradicionales mantas de lana y otros objetos elaborados en cerámica y corcho.

La cercana villa de Mourão, de casitas blancas y azules, merece un paseo que termine en la Adega Velha, una taberna que preserva el legado gastronómico de la región y en el que aún puede oírse el particular cante alentejano. Aunque allí también se sirven vinos de elaboración propia, otras bodegas próximas, como Herdade do Esporão, organizan catas para conocer mejor este excelente producto alentejano. Portel, Moura o Serpa completan el itinerario por Alqueva, con la particularidad de que todos ellos aplican prácticas de turismo respetuosas para mantener al mínimo la contaminación lumínica.

Descansar junto a las tranquilas aguas y ampliar horizontes

Aquellos que no conciban volver de sus vacaciones sin haber tomado el sol tienen una cita pendiente con las playas fluviales del lago de Alqueva, aunque también hay opciones de sobra para los que prefieren el descanso activo. Los 250 kilómetros cuadrados de agua son una excusa perfecta para practicar piragüismo, hacer paddle surf o navegar en pequeñas embarcaciones, con la opción de realizar esta última también de noche para poder ver el reflejo de las estrellas en el lago. Mourão, Amieira o Azenhas d’El-Rei son algunos de los lugares más indicados para entregarse al relax absoluto o practicar deportes acuáticos.

Otra de las experiencias más características de la región son los vuelos en globo aerostático. Al atardecer, la especial luz del Alentejo se refleja en la superficie del agua, creando una atmósfera única que subraya la belleza de Alqueva y convierte el vuelo en un recuerdo inolvidable.