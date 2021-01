The Avocado Show anuncia la fecha de apertura de su primer restaurante en Madrid

martes 12 de enero de 2021 , 12:01h

The Avocado Show, el restaurante original surgido en Ámsterdam, pionero en usar el aguacate como ingrediente principal de sus platos y creadores del concepto #PrettyHealthyFood, recibirá a sus primeros visitantes en la ciudad a partir del jueves 21 de enero de 2021.

El restaurante se encuentra ubicado en el número 13 de la calle Colmenares, en el corazón del madrileño barrio de Justicia. Una localización privilegiada, gracias a su confluencia con la calle San Marcos, que además de otorgarle comunicación directa con Chueca y Malasaña, le ofrece, por un lado, una visibilidad estratégica, ya que está recorrido por una enorme cristalera que permitirá contemplar toda la diversión que albergará en su interior; y, por otro, la posibilidad de contar con un espacio de terraza exterior con el que ampliar su aforo y ofrecer a los visitantes todavía un mayor número de opciones distintas de disfrutar de las sorpresas que allí les esperan.

El local, de 200 metros cuadrados, ha sido reformado integralmente y decorado a imagen y semejanza de los restaurantes de Ámsterdam y Bruselas, con los jardines verticales, los letreros de neón y el mobiliario que han hecho de The Avocado Show un lugar fácilmente reconocible y un auténtico ‘place to be’ entre el público foodie.

The Avocado Show son los creadores del concepto #PrettyHealthyFood, platos visualmente espectaculares y deliciosos hechos con amor a partir de aguacates sostenibles, especialmente diseñados para ser disfrutados como parte de una experiencia 100% única en un lugar mágico lleno de buenas vibraciones.

Fundado en 2017 por Ron Simpson y Julien Zaal, dos jóvenes emprendedores de Ámsterdam, The Avocado Show se ha convertido en toda una referencia internacional para los aficionados al aguacate y de la comida saludable de todo el mundo, gracias a una propuesta gastronómica con sello propio que combina un sabor, un colorido y una presentación sorprendentes.

“¡Estamos súper emocionados y orgullosos de venir a Madrid! Una ciudad que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos es el lugar perfecto para abrir nuestro próximo restaurante, que ya sentimos como nuestro hogar lejos de casa. También es un gran desafío para The Avocado Show, porque sabemos lo mucho que a los madrileños les gusta salir y divertirse, ¡pero por suerte a nosotros también! Creemos que nuestra #PrettyHealthyFood te ofrece una experiencia increíble y única. Por eso estamos aquí para darlo todo”, afirma Ron Simpson, fundador de The Avocado Show.

Madrid se convierte así en el primer destino en abrir una franquicia de la marca fuera de Países Bajos y Bélgica, tras el pop-up que The Avocado Show abrió en Londres durante dos semanas en marzo de 2019.

De hecho, The Avocado Show, que inaugurará también en Londres y París durante los próximos meses, acaba de presentar un plan de expansión y ha anunciado la firma de 19 nuevas franquicias por Reino Unido y Europa, impulsados por una demanda sin precedentes de solicitudes de franquicia.