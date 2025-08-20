Emirates regala un día de diversión en el parque acuático Aquaventure de Dubái

miércoles 20 de agosto de 2025 , 10:00h

Emirates ha lanzado una nueva oferta para los viajeros que estén planeando su próxima escapada a Dubái. Hasta el 7 de septiembre de 2025, los clientes de Emirates recibirán un pase gratuito de un día completo para Aquaventure World en Atlantis, The Palm, Dubái. Esta oferta es válida para los clientes que reserven un billete de ida y vuelta desde España a Dubái con salida antes del 8 de octubre de 2025.

Reconocido como una de las atracciones mejor valoradas de Dubái, el parque acuático Aquaventure cuenta con más de 105 toboganes, atracciones y experiencias que baten récords. Tanto si se busca una descarga de adrenalina en el Raging Rapids como si se desea disfrutar de un tranquilo descanso en la playa privada de un kilómetro de longitud, este destino de fama mundial tiene atractivos para todo el mundo.

Este parque acuático también alberga la zona infantil más grande del mundo, con 22 hectáreas de diversión sin fin, incluyendo el primer rally-racer infantil del mundo y el tobogán tornado.

Para beneficiarse de esta oferta exclusiva, los viajeros deben reservar un vuelo de ida y vuelta con Emirates con destino a Dubái en emirates.com, la app de Emirates o a través de las oficinas de venta de billetes y centros de atención telefónica de Emirates o las agencias de viajes participantes, antes del 7 de septiembre de 2025. Las reservas pueden ser para cualquier clase de cabina, con salida a Dubái entre el 25 de agosto y el 8 de octubre de 2025, para poder disfrutar de un pase gratuito de un día completo en Aquaventure World, válido durante el horario de apertura habitual.

Además de esta nueva oferta exclusiva, Emirates ofrece más formas de ahorrar en las vacaciones en Dubái, como Skywards Everyday. Solo hay que descargar la aplicación Skywards Everyday y elegir entre cientos de socios participantes en las categorías de compras, restauración, belleza y bienestar, ocio y entretenimiento, farmacia y alimentación.