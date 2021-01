Laura Ferrer, periodista y la imagen del Telecupón de la ONCE

El pasado día 1 de enero presentó en TVE el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, y es la imagen del Telecupón desde hace varios años. Hablamos de Laura Ferrer, una de las caras conocidas de televisión…

Un rostro popular ¿cómo se lleva que te reconozcan por la calle?

Que alguien te reconozca siempre es de agradecer porque la gente es muy amable y suelen tener palabras bonitas o de cariño hacia tu trabajo.

Y es que desde 2014 ha trabajado en TVE presentando el espacio diario del Telecupón de la ONCE, así como presentando también durante los últimos tres años una gira de eventos Solidarios con la ONCE por toda España.

¿Ser la imagen del Sorteo de la ONCE da suerte?

Suerte como para ganar el cupón, creo que no, ja, ja, pero yo me siento afortunada de estar al frente de un espacio tan mítico de la televisión cómo es el Sorteo de la ONCE.

¿Qué supuso que te llamasen para hacer ese espacio?

Supuso un orgullo porque como digo es un espacio que forma parte de la historia de la televisión, y conocer más de cerca toda la labor que lleva a cabo el Grupo Social ONCE es un lujo.

¿Suceder a Carmen Sevilla suponía algo especial?

Son muchas las personas, además de la gran Carmen Sevilla, que han presentado el Telecupón, pero ella sin duda se convirtió en un referente y es muy bonito ver como cuando digo a lo que me dedico la gente la sigue recordando con tanto cariño.

Ya que estás rodeada de números en la televisión ¿Cuál es tu número favorito?

Lo tengo clarísimo mi número favorito es el 7. En general prefiero los impares.

Una curiosidad ¿te ha tocado alguna vez el cupón?

Pues a pesar de que todos los días reparto suerte e ilusión a mí nunca me ha tocado nada, pero sigo intentándolo y no pierdo la esperanza, ja, ja…

He leído que tienes la idea, no sé si a corto o a largo plazo de escribir un libro, ¿es así?

Siempre me ha gustado escribir, de hecho, lo hago a menudo. Relatos cortos, historias en forma de carta, cualquier cosa. Es una forma de expresar muchas emociones que llevo dentro. Es como una especie de terapia.

¿De qué temática?

En cuanto a la temática me gustan las historias reales, las de la calle, las del día a día, con las que cualquier persona se pueda sentir identificada.

Otros proyectos que se puedan contar

He empezado a hacer una sección de música en la revista online ICruceros y tengo algunos proyectos de presentación de eventos pendientes de que se puedan realizar cuando mejore la situación de la pandemia.

Laura Ferrer nació en Valencia, es Licenciada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Valencia, y tiene un Máster de Periodismo en TV por la Universidad Juan Carlos I de Madrid y RTVE.

¿Por qué elegiste Periodismo?

Siempre tuve claro que me gustaban las letras, no soy nada de ciencias. De pequeña quería saber el porqué de todo y era bastante comunicativa, así que me decanté por el Periodismo.

¿Cuál fue tu primer trabajo como periodista?

Empecé en medios locales de Valencia, mi tierra, tanto en radio, cómo en televisión, sitios en los que había que hacer de todo y fueron una gran escuela para mí.

Comenzó su experiencia profesional hace más de 15 años en medios locales valencianos, sobre todo en televisión y en la Cadena Ser Valencia.

Tras su paso por televisiones y radios valencianas, en 2007, se trasladó a Madrid y empezó a trabajar en TVE como redactora y reportera en los Servicios Informativos. Después pasó a ser reportera del programa ‘Las Mañanas de TVE’, y más tarde en el programa ‘Los Desayunos de TVE’ presentado por Pepa Bueno.

Posteriormente llegó a Antena 3, donde estuvo en el Magazine de tarde ‘Tal Cual Lo Contamos’. Casi dos años después, empezó a trabajar como reportera en el programa ‘A Fondo. Zona Cero’.

Estando en Atresmedia, en el año 2009 le ofrecieron presentar El Tiempo en Fin de Semana, labor que desempeñó hasta 2013...

Periodista todo terreno, pero ¿en qué terreno te mueves mejor?

Al final, en esta profesión puedes hacer un poco de todo, desde informativos a programas de entretenimiento, deportes, cultura...Yo he tenido la suerte de sentirme bastante cómoda en todos los proyectos que he trabajado.

¿Y cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado o llenado?

De la mayoría de los trabajos que he tenido podría destacar muchas cosas positivas, pero quitando el actual, la presentación de los Sorteos de la ONCE, con el que estoy encantada, tal vez destacaría mis años cómo presentadora de El Tiempo en Antena 3. Era un mundo que desconocía, el de la meteorología, pero aprendí muchísimo y guardo muy buenos recuerdos de esa etapa profesional.

Has estado casi siempre metida en el mundo de la televisión ¿Te gustaría cambiar?

Al principio de mi carrera también trabajé en emisoras de radio, como la cadena Ser. Es un medio que me encanta y al que no me importaría volver.

¿Qué programa te gustaría sacar adelante, bien como presentadora o como reportera?

Me gustaría mucho presentar un programa cultural, en el que tuvieran cabida todas las artes escénicas, el cine, el teatro, la música en directo...

Invéntate un programa a tu medida

Pues como te digo un programa cultural, con entrevistas y música en directo. Creo que este tipo de programas son muy necesarios en televisión y desgraciadamente escasean.

Para terminar, un tema casi de obligado cumplimiento, aunque no me gusta en exceso ¿cómo has llevado el confinamiento?

Han sido meses muy difíciles. He pasado por todos los estados de ánimo posibles. Al principio no me importaba estar en casa, teletrabajando y dedicando más tiempo a cosas que antes no podía hacer, pero después se me hizo un poco cuesta arriba. Creo que en general, ha sido bastante complicado para todos, cada uno con sus circunstancias, porque de la noche a la mañana nos encontramos con algo para lo que no estábamos preparados.