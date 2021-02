Ganadores de la 7ª edición de los Creative Tourism Awards

jueves 11 de febrero de 2021 , 10:39h

Creados por la red internacional Creative Tourism Network®, con sede en Barcelona, dichos premios tienen como objetivo distinguir los proyectos y destinos que, en todas partes del mundo, apuestan claramente por este turismo virtuoso.

A raíz de las nuevas economías, el turismo creativo ofrece un modelo de turismo sostenible que responde a la nueva demanda de los viajeros en busca de experiencias auténticas y creativas, al mismo tiempo que genera una cadena de valor que beneficia a los territorios y comunidades locales.

Con el fin de promover las buenas prácticas en turismo creativo, estos premios fomentan la autenticidad, la innovación y la sostenibilidad.



El jurado internacional de los Creative Tourism Awards, formado por expertos en marketing turístico y economía creativa, asumió el reto de seleccionar a los ganadores entre un total de 184 propuestas de 37 países. Los principales criterios fueron el uso de la creatividad para diseñar experiencias únicas y crear un ecosistema en un paisaje local.



Este 2020 se creó la Mención Especial “Resiliencia y Creatividad”, otorgada para distinguir la iniciativa que más destacó internacionalmente por su resiliencia y creatividad en el contexto de la pandemia.



La directora de Creative Tourism Network®, Caroline Couret, subrayó “el valor agregado de estos premiados, en un año en el que el turismo creativo ha demostrado la importancia de la creatividad y los recursos humanos”.

Los ganadores se beneficiarán de la promoción internacional de la Creative Tourism Network®, así como de las colaboraciones estratégicas y sinergias generadas en el marco del año 2021, declarado “Año Internacional de la Economía Creativa y el Desarrollo Sostenible” por Naciones Unidas.

Los ganadores de esta séptima edición son…

Best Creative Destination

Ministry of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia: Wonderful Indonesia



Best Strategy in Creative Tourism Development

The Tourism Authority of Kiribati (TAK) : Kiribati Tourism Plastic Repurposing Programm

ex-aequo

Pafos Regional Board of Tourism, Cyprus: Pafos Old Town, Craft & Creative Hub



Best Creative Experience

Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (Colombia): Fantasmas de La Candelaria, experiencia creativa para la reactivación

ex-aequo

NZ Textile Experiences, New Zealand



Best Creative Travel Agency / Tour Operators

Ballareviaggiando, Italy / International



Best Creative Residency / Hostelling

The Legends Art & Forest homes, Gabrovo, Bulgaria

Special Mention on Resilience & Creativity



We Felt Chile, Valparaíso, Chile