La exhibición internacional de ciclismo Taipéi Cycle se llevará a cabo de forma virtual

jueves 11 de febrero de 2021 , 10:42h

La exhibición internacional de ciclismo Taipéi Cycle y la exhibición internacional de artículos deportivos de Taipéi TaiSPO se llevarán a cabo de forma virtual y no de manera presencial en marzo, reveló el organizador el 8 de febrero.

En un comunicado, el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA, siglas en inglés) señaló que ambos eventos se llevarán a cabo en línea del 3 al 31 de marzo, lo que permitirá a los compradores internacionales participar de forma remota utilizando una nueva plataforma digital.

Las exhibiciones, que originalmente estaban programadas para celebrarse juntas en el Centro de Exposiciones de Nangang en Taipéi, del 3 al 6 de marzo, han sido canceladas, como medida preventiva en medio de la pandemia de COVID-19, señaló el TAITRA.

Los pesos pesados ​​de las bicicletas, como Giant Manufacturing Co., Ltd. y Merida Industry Co., Ltd, así como el fabricante de cadenas KMC (Kuei Meng) International Inc., el ensamblador de bicicletas Ideal Bike Corporation y los proveedores de componentes SRAM Corporation y Shimano Inc., estarán presentes en el evento virtual.

Gogoro Taiwan Ltd., que desarrolla y vende scooters eléctricos e infraestructura de intercambio de baterías, y Johnson Health Tech y Dyaco, dos fabricantes de equipos de salud, también participarán en la exhibición en línea, según el TAITRA.

Alrededor del 20 por ciento de los participantes de Taipéi Cycle son empresas con sede en países extranjeros como Italia, Dinamarca, Israel, Estados Unidos, Japón y Singapur.