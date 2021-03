Big Mama Ballroom: Primavera con jazz en Madrid

martes 02 de marzo de 2021 , 10:58h

Los amantes del Jazz de Madrid están de enhorabuena: La sala Big Mama Ballroom, en pleno corazón del barrio de Embajadores (C/ Bernardino Obregón 3) presenta una programación que a lo largo de tres meses y con frecuencia quincenal va a ofrecer nada menos que doce conciertos de Jazz y Blues justo en un momento en que, tras un año de pandemia y el cierre de algunos locales míticos la escena madrileña presenta un escenario desolador tanto para los aficionados como para los músicos.

No obstante, hay motivos para el optimismo: Una breve ojeada a la calidad y diversidad del programa que propone Big Mama Ballroom deja entrever que si la afición responde como esta extraordinaria iniciativa merece, podemos estar ante una sala que va a dar muchas alegrías a los amantes del Jazz en la capital, que son legión.

Inaugurando el ciclo, los días 13 y 14 de Marzo, uno de los músicos más veteranos y respetados del Jazz nacional, el baterista Carlos “Sir Charles” Gonzalez con su grupo + 3 presentara su excelente tributo al recientemente desaparecido saxofonista Jimmy Heath. Le seguirán, en conciertos posteriores, grupos y solistas de la calidad del vocalista norteamericano Randy Greer, formaciones madrileñas como The Rolling Stomps, Spirits Jazz Band y Kentucky Five figuras internacionales del calibre del pianista y cantante de rhythm and blues Mike Sanchez e interesantes jazzmen españoles como el saxofonista valenciano Enric Peidro entre otros muchos.

En definitiva, una propuesta tan valiente como necesaria que llega en un momento más que oportuno y que con seguridad va a ser respaldada de manera contundente por todos los aficionados al Jazz y a la buena música, colgando el cartel de completo en todas las sesiones.

Programación

Puedes ver el listado de fechas y bandas aquí, cada enlace te llevará a la web de Entradium para comprar las entradas, o en el calendario de eventos.

Marzo

Sábado 13 - 19:30h: Carlos "Sir Charles" González + 3

Domingo 14 - 19:00h: Carlos "Sir Charles" González + 3

Sábado 27 - 19:30h: Spirit Jazz Band

Domingo 28 - 19:00h: Spirit Jazz Band

Toda la información sobre la programación, venta de entradas, reservas etc… puede consultarse en el siguiente enlace https://bigmamaswing.com/bigmamaballroom

SOBRE BIG MAMA BALLROOM

Establecida en Madrid en 2015, es una sala de baile dedicada a los bailes vintage de los Estados Unidos, swing, balboa y blues. Big Mama Ballroom se distingue por su compromiso con la música en directo, habiendo programado más de 300 conciertos con bandas nacionales e internacionales de primer nivel y de diversos géneros en sus cinco años de existencia. Una sala dedicada al baile con música en directo, pionera en Madrid y única por sus excepcionales características en Europa.