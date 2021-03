¿Es posible reclamar la cancelación de un vuelo por una avería técnica?

lunes 08 de marzo de 2021 , 10:35h

Desde Reclamación de Vuelos señalan que la cancelación será objeto de indemnización ya que la obligación de la aerolínea es mantener en perfecto funcionamiento los aviones de toda su flota.

La compañía Boeing ha anunciado que recomienda suspender las operaciones de los 69 aviones modelo 777 con el motor PW4000 que están operativos, así como los 59 modelos que están almacenados. Bajo esta situación, los afectados por las cancelaciones o modificaciones de los vuelos que se vean afectados por la recomendación de Boeing, ¿pueden reclamar?

La posibilidad de reclamar o no por un problema técnico, dependerá de si la avería podría haberse evitado o no y si se siguieron los protocolos de seguridad para que no ocurriera.

“Tras haber realizado los diversos controles pertinentes y haber comprobado el correcto funcionamiento de todos los sistemas, si se produjera una avería durante el vuelo, el piloto, basándose en protocolos de seguridad, tiene la potestad de aterrizar el avión por motivos de emergencia. Este protocolo imposibilita poder reclamar, ya que habiéndose pasado los controles pertinentes, el piloto antepone la seguridad de los pasajeros” informa Ekaizt Bacelo, CEO de la plataforma www.reclamaciondevuelos.com.

En estos casos, al producirse la avería durante el vuelo, el Reglamento Europeo nº 261/2004 sobre los derechos de los pasajeros es claro: “Las compañías deben proporcionarles la asistencia necesaria y si fuera necesario ofrecerles alojamiento así como el transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento. Tienen derecho al reembolso del billete si no realizan el vuelo en los siete días siguientes o a que les ofrezcan un transporte alternativo en condiciones similares”, recuerdan desde Reclamación de Vuelos.

Sin embargo, si una cancelación es provocada porque no se puede usar una determinada aeronave, en este caso, las del modelo 777 de Boeing, la aerolínea debe ser consciente y facilitar otro avión.

Como no es un caso aislado sino que la aerolínea sabe, de antemano, que los modelos Boeing 777 pueden sufrir fallos en su motor, sí que la cancelación será objeto de indemnización ya que la obligación de la aerolínea es mantener en perfecto funcionamiento los aviones de toda su flota.

Incidencias Boeing 777: ¿Podrían haberse evitado?

El Boeing 777 ha tenido 33 accidentes e incidentes de los cuales 8 supusieron la pérdida total del avión. Ninguno de los que supusieron pérdida total se puede achacar a un fallo de motores, pero de los restantes, hay 4 casos de fallos con un denominador común.

Durante el fin de semana del 20 al 21 de febrero, se hizo viral el video en las redes sociales que mostraba el motor de un Boeing 777 de United Airlines ardiendo y con humo negro. Los pasajeros pasaron un mal rato tras observar que el motor de su avión se despedazaba poco a poco. Finalmente, el vuelo 328 de United Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Denver y no provocó heridos.

Después de analizar el caso, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos atribuyó la culpa al metal en una hoja de ventilador. Poco después de que el avión despegara de Denver, una de las 22 palas del ventilador del motor se rompió en el vástago, destrozando una hoja adyacente e iniciando una cadena de eventos que condujeron al fuego del motor.

En febrero de 2018 otro Boeing 777-200 de United Airlines experimentó una hoja de ventilador rota sobre el Océano Pacífico en un vuelo entre San Francisco y Honolulu. En diciembre de 2020 dos palas de ventilador en un Japan Airlines 777-200 se rompieron poco después de que el avión despegara de Okinawa. Este mismo viernes, un 777 de la aerolínea rusa Rossiya Airlines hizo un aterrizaje de emergencia en Moscú después de un problema en el motor.

Todos estos aviones (con la excepción del avión Rossiya, que tenía un motor General Electric) estaban equipados con motores de Pratt & Whitney. Por este motivo, Boeing ha recomendado a los operadores que suspendan sus operaciones hasta que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos identifique el problema.

La investigación determinará el último culpable y se clarificará si fue por falta de inspecciones preventivas, fatiga prematura del material, fallo de fabricación o fallo de diseño. Bajo este criterio, Ekaitz Bacelo, directamente aconseja acudir a profesionales expertos para que estudien cada caso: “ante todo, desde www.reclamaciondevuelos.com asesoraremos a los pasajeros en función de cada incidente y explicaremos los derechos que les asisten”.