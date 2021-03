Mobility Mojo lleva la accesibilidad a la oferta turística convencional

jueves 11 de marzo de 2021 , 10:21h

Mobility Mojo lleva el turismo accesible a la oferta turística convencional ayudando a los hoteles a ofrecer una experiencia inclusiva y acogedora para los huéspedes con necesidades especiales. Sus fundadores, Stephen Cluskey y Noelle Daly, ambos usuarios de sillas de ruedas, crearon el proyecto impulsados por sus propias experiencias personales. “A la hora de viajar nos encontramos con muchos problemas, pero sin lugar a dudas, el principal obstáculo es tratar de encontrar información detallada sobre el nivel de accesibilidad en el alojamiento. Nuestra idea era extender nuestra experiencia y entender qué buscan las personas con necesidades especiales al reservar unas vacaciones. Descubrimos que casi el 50% de las personas con discapacidad eligen no viajar por la falta de información y miedo a que algo salga mal.”

Para Stephen Cluskey contar con datos precisos y detallados es crucial para ayudar en el proceso de toma de decisiones de los futuros huéspedes. “A día de hoy, no existe uniformidad en los estándares de accesibilidad, que varían de un país a otro, y los huéspedes no saben qué esperar cuando llegan a su destino vacacional. Las habitaciones adaptadas normalmente no se pueden solicitar en línea y la información de los portales web de reservas no proporcionan detalles adecuados, que a menudo son inexactos y pueden conducir a la falta de voluntad para viajar”. Con la intención de poner solución a este problema nació Mobility Mojo, un sistema de clasificación global independiente que permite recopilar información detallada sobre las características de accesibilidad de los hoteles, proporcionando así una experiencia inclusiva. Su tecnología está diseñada para que sean los propietarios de los establecimientos quienes completen una auditoría utilizando únicamente un teléfono inteligente. Respondiendo a una serie de preguntas, tomando medidas y fotografías de sus instalaciones, pueden determinar el nivel de accesibilidad de sus hoteles en menos de una hora. Además, se les facilita un informe personalizado con sugerencias y propuestas de mejora.

Mediante el uso de tecnología SaaS, un modelo de prestación de software basado en la nube, Mobility Mojo se integra en el sitio web del hotel para ofrecer una visualización inmediata de todas sus funciones de accesibilidad de una manera estandarizada y adaptada a su imagen corporativa. “Trabajamos con alojamientos ya establecidos y les permitimos demostrar lo accesibles que son, logrando atraer a un público mucho más amplio”.

El mercado de viajes accesibles es uno de los nichos de mercado más grandes de la industria, sin embargo, es el segmento más desatendido. Según la Organización Mundial de la Salud más de mil millones de personas en todo el mundo tienen una discapacidad, y se estima que, en los próximos años, el 25% del turismo total estará marcado por la población mayor de 65 años con necesidades especiales de movilidad, una realidad que irá aumentando a medida que la población mundial envejece y para la que la que la tecnología de esta iniciativa irlandesa podría ser una solución.

Mobility Mojo trabaja en la actualidad con hoteles de toda Irlanda, pero también de Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Australia. “Ahora más que nunca, los hoteles están adoptando la discapacidad, la diversidad y la inclusión. Nuestra misión es abrir el mundo a todos y seguiremos trabajando con grupos de hoteles y cadenas de todo el mundo para ofrecer una experiencia inclusiva y acogedora para todos”.

La innovación ha sido seleccionada entre más de 300 iniciativas, un 28% más que el año anterior, procedentes de 10 países. El próximo 17 de marzo, el Jurado designado para la semifinal europea de estos Premios, elegirá a los tres finalistas europeos (uno por categoría) que participarán en la final que tendrá lugar en mayo. El Jurado está formado por expertos del ecosistema de impacto, emprendimiento e innovación social y representantes de Fundación MAPFRE e IE University, en su calidad de partner académico de los Premios.