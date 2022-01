Zamora Company culmina el año con más de 40 de los premios más prestigiosos de su sector

lunes 10 de enero de 2022 , 09:53h

2021 ha sido uno de los años con más galardones en los 75 años de historia del grupo ZAMORA COMPANY. La empresa dedicada a la producción, distribución y comercialización de vinos y espirituosos ha recibido más de 40 de los premios y reconocimientos de las entidades con más prestigio nacional e internacional del sector. Martin Miller’s Gin, Licor 43, Yellow Rose y Villa Massa han sido las marcas de espirituosos con más palmarés en 2021, mientras que Ramón Bilbao, Lalomba y Mar de Frades lo han sido en la división de vinos. De tal modo que sus productos han conquistado a jurados como los de los San Francisco World Spirits Competition, SIP Awards, los premios Bacchus de la Unión Española de Catadores o los International Wine Challenge Merchant Awards España.

Para José María de Santiago, presidente de ZAMORA COMPANY, “los galardones cosechados por la compañía este año reafirman el camino de crecimiento iniciado por una empresa de origen español, pero con clara vocación internacional. Se trata de un reconocimiento a un trabajo que se remonta décadas atrás para conseguir un nutrido porfolio de vinos y espirituosos premium al que han contribuido los equipos de cada una de las marcas premiadas”. De Santiago ha manifestado que estos premios “son fruto del trabajo en equipo de todas las unidades de actividad de la compañía desde el viñedo hasta la comercialización final, pasando por desarrollo de producto, marketing, etc. En definitiva, un equipo alineado con los valores de compromiso, calidad e innovación para seguir siendo una empresa referente del sector”.

Vinos de ZAMORA COMPANY, una referencia fuera y dentro de España

Uno de los hitos alcanzados por la división de Vinos de ZAMORA COMPANY se resume en que todas sus marcas figuran en las posiciones más altas de las principales guías de España, por encima de los 90 puntos. Ramón Bilbao en 2021 revalidó su inclusión por tercer año consecutivo en la lista de las 50 marcas de vino más admiradas de la publicación Drinks International. Se trata de un índice donde figuran las bodegas más importantes del mundo. El ranking está elaborado por un panel de expertos de diferentes países que han de elegir entre miles de participantes. Solo dos bodegas españolas figuran en la publicación de 2021. De las apariciones en las guías más importantes de España, destaca Lalomba Finca Ladero 2016, que ha conseguido 100 puntos siendo el Mejor Vino de España en la Guía Vivir el Vino.

La división celebra también la consecución de dos Gran Medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas con Ramón Bilbao Crianza 2018 y Ramón Bilbao Edición Limitada 2018. En el ámbito nacional, los Premios Verema recayeron en Ramón Bilbao con Spanish Wine Academy como mejor proyecto formativo y educacional en el mundo del vino en español, mejor rosado del año con Lalomba Finca Lalinde. Mientras, Mar de Frades triunfaba recientemente al conseguir el título de mejor campaña de marketing en los International Wine Challenge Merchant Awards, que reconocen el trabajo de todos los agentes implicados en la cadena de valor de la industria del vino (productores, sumilleres, comercializadores, etc.). En concreto, los promotores pusieron el valor el diseño de la etiqueta de una edición limitada para Mar de Frades por parte del Premio Nacional de Moda Moisés Nieto.

Espirituosos: reconocimiento a la excelencia y la innovación

Los espirituosos de ZAMORA COMPANY terminan 2021 habiendo conseguido importantes victorias como los cinco premios recibidos en los San Francisco World Spirits Competition (SFWSC), uno de los concursos de bebidas espirituosas más influyentes del mundo. Por un lado, el grupo obtuvo dos medallas ‘Doble Oro’ para Martin Miller’s Gin 9 Moons (ginebra envejecida durante 9 meses en barricas de roble americano) y Yellow Rose Outlaw (whisky elaborado al 100% con maíz). Por otro lado, la marca icónica Licor 43 que este año celebra su 75 aniversario logró en la competición una medalla ‘Oro’ con Licor 43 Horchata. También fue reconocida la bebida ready to drink Licor 43 Carajillo y el licor artesanal Villa Massa Amaretto.

Los productos más innovadores de Licor 43 han cosechado varios triunfos: en los SIP Awards fueron premiados Licor 43 Fresco Lemon y Licor 43 Horchata; Licor 43 Horchata logró un oro en la categoría de licores sin lactosa, otro oro con Licor 43 Fresco Lemon y una medalla master con Carajillo 43 en The Liqueur Masters 2021; y Licor 43 Horchata resultó elegido ‘Producto del año 2021’ en Holanda. Junto a esto, Yellow Rose Outlaw, Villa Massa Amaretto y Villa Massa Limoncello consiguieron reconocimientos en los SIP Awards. Este último ganó, asimismo, una medalla de oro en el concurso internacional The Cocktail & Signature Serve Masters 2021. Mientras, Yellow Rose triunfó en The American Whiskey Masters 2021 con tres medallas de oro.

Para la ginebra Martin Miller’s Gin, este, sin duda, ha sido un ejercicio exitoso con la obtención de 27 premios mundiales. Así, la marca ha conseguido cuatro medallas de oro en The Gin Masters 2021 y otras dos medallas en The Cocktail & Signature Serve Masters 2021 gracias a referentes como Martin Miller’s 9 Moons Gin, Martin Miller’s Original Gin, y las variedades Westbourne, Summerful y Winterful. A esto se suma que la marca ha vuelto a ser reconocida como la mejor ginebra del mundo en los premios Best of Year 2021 del Beverage Testing Institute y también en ‘The World Gin Awards’ donde lograron dos oros.

Sobre Zamora Company

Zamora Company es una compañía española de capital 100% familiar, que elabora y comercializa espirituosos y vinos de alto valor añadido, orientada a la satisfacción del cliente y a la creación y desarrollo de marcas premium. Con participación en más de 80 países, Zamora Company está formada por un experimentado equipo internacional de más de 400 personas y un extenso porfolio de marcas Premium, con plantas de producción en España, Italia, EE. UU, y con una facturación anual de 172,2 millones de euros (2020).

Zamora Company celebra en 2021 el 75 aniversario de su nacimiento. La compañía española surgió de la mano de Licor 43 y hoy es propietaria de marcas de reconocido prestigio internacional como Licor 43, Ramón Bilbao, Limoncello Villa Massa, Martin Miller´s Gin, Sangría Lolea, Mar de Frades, Pacharán Zoco, Cruz de Alba, Thunder Bitch y Orujos El Afilador, a las que hay que sumar las marcas distribuidas que componen el porfolio de productos de la compañía familiar: Tequila Buen Amigo, Matusalem y Champagne Pommery, entre otras.