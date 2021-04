Magnética Georgia O'Keeffe

martes 20 de abril de 2021 , 21:08h

Con motivo de la primera retrospectiva en España de O’Keeffe, que acoge el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza a partir del 20 de abril, la ilustradora valenciana María Herreros se adentra en la vida y el ser más íntimo de la pintora estadounidense.

“Tengo muuuchas ganas de que lo veáis pero a la vez, voy a echar de menos cuando era mío, y secreto, durante este año loco. Este año he cambiado, no soy la misma que cuando empecé este libro. Supongo que a muchos os ha pasado. Se paró todo y nos tocó mirar para adentro, Y eso da mucho miedo. Yo durante ese proceso tuve a Georgia. Al desierto, las calaveras, las piedras, las llanuras y las montañas. He aprendido a exigir y exigirme, a pasar por la vida sin disculparme, a tomar sin justificarme. A no desperdiciar la vida con prisas y preocupaciones. Ella decía: “Tu vida es tu arte, tanto como lo que llamas arte” … Espero que os llegue y os inspire tanto como a mí.” (María Herreros)

Georgia O'Keeffe (1887-1986) es considerada una de las máximas representantes del arte norteamericano del siglo XX. Pionera de la abstracción, famosa por sus pinturas de flores gigantes, rascacielos de Nueva York y paisajes del remoto Nuevo México, fue encumbrada como la “madre del arte moderno estadounidense”. Más allá de la artista, María Herreros indaga en el ser profundo de O'Keeffe: una viajera incansable, amante de la naturaleza, una mujer fuerte y emancipada que construyó su propia imagen y se labró su propio camino.

Con motivo de la primera retrospectiva en España sobre Georgia O’Keeffe, que se prolongará del 20 de abril al 8 de agosto y que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza organiza conjuntamente con el Centre Pompidou y la Fondation Beyeler, con la colaboración del Georgia O'Keeffe Museum de Santa Fe, María Herreros recorre la vida y la obra de la pintora estadounidense y bucea en la parte más íntima de su magnética personalidad.

“Georgia O'Keeffe y María Herreros hacen un tándem perfecto. Sumerjámonos con ellas en esta historia que aúna audaces decisiones y grandes miedos, amores apasionados y crisis existenciales, pero, sobre todo, una mirada única sobre la realidad que ha quedado plasmada sobre el lienzo para la posteridad”. Marta Ruiz del Árbol, conservadora de Pintura Moderna del museo y comisaria de la exposición Georgia O’Keeffe.

María Herreros (Valencia, 1983) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente vive en Madrid. Sus proyectos abarcan la ilustración, el muralismo y el cómic. Ha colaborado con marcas como Coca-Cola y Reebok, y ha expuesto sus obras en galerías de Barcelona, Madrid, Berlín, Hong Kong, Los Ángeles, Nueva York o Seúl. María Herreros es la autora de varios libros publicados por Lunwerg: en solitario, ‘Marilyn tenía once dedos en los pies’ (2016), y con textos de Màxim Huerta, ‘Paris sera toujours Paris’ (2018) y ‘Viva la dolce vita’ (2019). También ha ilustrado ‘Nosotras’, de Rosa Montero (Alfaguara, 2018), y ‘Mi vida es un poema’, de Javier García (SM, 2018), y ha participado en las antologías de Taschen ‘Illustration Now! 5’ (2014) y ‘The Illustrator. 100 Best from Around the World’ (2019). Su personal biografía de Georgia O’Keeffe (Astiberri / Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 2021) es su último trabajo.