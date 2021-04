Eurovisión2021 se celebra en Rotterdam

lunes 26 de abril de 2021 , 11:36h

El Festival de la Canción de Eurovisión 2021, el evento musical más popular de Europa, se celebrará los días 18, 20 y 22 de mayo en el Ahoy Arena de Rotterdam, donde acaba de comenzar la construcción del escenario.

Esta es la 65 edición del evento, y estará organizada por las empresas de radiodifusión pública NPO, NOS y AVROTROS, junto la municipalidad de Róterdam y la Unión Europea de Radiodifusión.

La edición de 2019 la ganó Holanda con Duncan Laurence con la canción Arcade, mientras que la edición de 2020 no se llevó a cabo debido a la pandemia.

Este año, Blas Cantó (Ricote, Murcia, 1991), el artista que debería haber representado a España en Eurovisión 2020 antes de su cancelación a causa de la crisis del coronavirus, representará a España.

El elegido para representar a nuestro país con el tema «Voy a quedarme», cuenta con un disco en solitario en el mercado, «Complicado», saltó a la fama con Auryn, el grupo vocal juvenil que vendió 140 000 copias y fue Mejor Artista Español en los MTV Europe Music Awards.

A pesar de las dificultades de la actual edición, está previsto que 3.500 espectadores puedan ingresar al Ahoy Arena en Rotterdam, para cada una de las nueve sesiones programadas, siempre que las condiciones sanitarias permanezcan controladas.

Según las normas de seguridad establecidas, los espectadores estarán sentados a distancia y podrán cantar y gritar, pero necesitarán una PCR negativa para poder acceder al recinto. Como las delegaciones, que tendrán que superar test rápidos en la puerta del centro Ahoy de Rotterdam.

Como complemento a la organización especial de la ciudad para el Festival de la Canción de Eurovisión, la asociación de artes Rotterdam Hiphop In Je Smoel ha invitado a artistas callejeros de España, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y los Países Bajos para crear una obra de arte común. En el estacionamiento contiguo al Ahoy Arena se construirá una instalación compuesta por seis grandes contenedores marítimos, donde cada artista será el autor de una instalación acorde con su experiencia y creatividad. El denominador común será el tema Open up Rotterdam.



Dave Vanderheijen, de Hiphop In Je Smoel comentó: «Los artistas se seleccionan sobre la base de la originalidad y la calidad. Nos gustaría mostrar una variedad de movimientos dentro del arte callejero, y espero que sea una hermosa colección de obras».

Para celebrar el Festival de la Canción de Eurovisión 2021, Rotterdam Partners, en colaboración con el municipio, presenta ‘Rotterdam. #SWINGALONG ‘: una campaña internacional basada en una coreografía cautivadora sobre la que bailar, gracias a un original videoclip promocional.

Los fanáticos del Festival de todo el mundo podrán bailar gracias a una proyección inmersiva que los llevará mágicamente y en tamaño real al World Port Building en Rotterdam.