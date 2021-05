Tendencias que influirán a la hora de planificar un viaje o una escapada

lunes 17 de mayo de 2021 , 11:20h

Desde marzo de 2020, la pandemia nos ha impedido realizar algo que sentimos como imprescindible en nuestras vidas: viajar. Afortunadamente, la evolución positiva de la situación sanitaria nos permite desplazarnos libremente por España y Portugal, lo que sumado a la existencia de multitud de ofertas a precios nunca antes vistos, hace que nuestro deseo de viajar sea más intenso que nunca.

Pero hay nuevos aspectos que, en el corto plazo, estarán presentes en nuestra forma de viajar. Travelzoo®, una compañía global de medios de Internet que publica ofertas y experiencias exclusivas para sus socios desde hace más de 20 años, quiere compartir algunas de las tendencias que van a definir cómo viajaremos tras el fin del Estado de Alarma.

Disfrutar sin masificaciones: viajar a nuestras islas

Desde hace décadas, nuestros archipiélagos son destinos turísticos de primera categoría elegidos para sus vacaciones por viajeros de todo el mundo. Y durante este verano en el que, lamentablemente, los turistas internacionales no podrán visitarnos como de costumbre, las islas Baleares y Canarias están a nuestra entera disposición. Sus magníficas playas, sus vibrantes ciudades, sus pueblos tradicionales y sus estupendas propuestas de ocio están más al alcance de la mano que nunca, pudiendo disfrutar de una semana en Lanzarote para dos personas en el Hotel Costa Calero Thalasso & Spa 4* en régimen de Todo Incluido. O de una escapada a Mallorca de dos noches en el hotel Mon Port 4*, situado junto a Port d’Andratx.

Cuidarse más: baños de vitamina D

Los cambios en los hábitos cotidianos, como la irrupción masiva del teletrabajo, la compra por Internet o la recuperación de la cocina casera, han traído también aparejados consigo algunos aspectos a mejorar. La salud, tanto mental como física, necesita un reseteo, y para ello es imprescindible la presencia de vitamina D, sin la que el cuerpo humano no puede sobrevivir. Muy pocos alimentos la contienen de manera natural, y el cuerpo solo la produce cuando la piel se expone directamente al sol. Y, para sol, el de las playas de Cádiz, que en verano nos estarán esperando para que plantemos nuestra sombrilla, degustemos sin prisa un plato de pescaíto frito o, simplemente, perdamos la noción del tiempo contemplando los atardeceres más bellos del mundo. Y eso es muy fácil de disfrutar con esta oferta 100% reembolsable, que nos propone disfrutar de 3 noches con media pensión en el Hotel Playa de la Luz 4*, en primera línea de la playa de Rota.

Descubrir lo cercano: los tesoros del interior de España

Una de las escasas noticias positivas que ha traído la imposibilidad de viajar fuera de España es que, gracias a ello, nos hemos dado cuenta de que el interior de nuestro país está repleto de lugares ideales para ser descubiertos y degustados como lo que son: auténticos tesoros. De los montes de Salamanca y Extremadura a los valles pirenaicos de Cataluña y Aragón, pasando por las serranías de Huelva y Sevilla o los monumentales pueblos del Maestrazgo, este verano es el ideal para viajar por el interior de España de la mejor manera: sin multitudes, sintiendo el aire puro a cada paso, y disfrutando de una completísima oferta cultural, gastronómica y de ocio. Este plan perfecto aguarda en el Palacete del Obispo, una imponente casa solariega de finales del siglo XVII en el corazón de la provincia de Burgos.

Viajar con la máxima tranquilidad: la cancelación gratuita

Este verano, más que nunca, queremos viajar con la tranquilidad de que podemos modificar nuestros planes de viaje con el menor coste posible. Para más de la mitad de los socios de Travelzoo, la existencia de ofertas de viaje con cancelación gratuita y sin penalizaciones, y la flexibilidad de las condiciones de cancelación, son los factores más influyentes a la hora de contratar sus vacaciones.

Consumir con más conciencia: reservar ofertas de última hora

Incluso en la situación actual, conseguir ofertas de última hora en viajes y hoteles sigue siendo posible. En estos últimos meses, hoteles, líneas aéreas, cruceros o agencias de viaje están poniendo a la venta espectaculares ofertas como nunca antes se habían visto, con el objetivo de recuperar a una clientela que, debido a la COVID-19, no ha podido viajar, o sentía que no podía hacerlo con seguridad. Pero no hay que tener miedo a la hora de reservar una buena oferta en cuanto la encontramos: estas tarifas subirán cuando la situación se estabilice y la demanda de viajes se incremente, por lo que estas semanas inmediatamente posteriores al fin del estado de alarma, y cercanas a la temporada alta veraniega, son las mejores para reservar auténticos chollos de último minuto.

Mantener las precauciones: volar con seguridad:

Pocos aspectos de nuestra vida cotidiana se han visto tan alterados con la irrupción de la COVID-19 como la forma de movernos de un lugar a otro. En los últimos meses se han publicado infinidad de estudios sobre la propagación del virus y el riesgo real de contagio en diferentes escenarios y modos de transporte. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo Internacional (IATA) detectó tan solo 44 casos de COVID-19 entre los aproximadamente 1.200 millones de pasajeros que volaron hasta octubre de 2020, y un estudio del Pentágono concluyó que la probabilidad de contagiarse de COVID-19 en un avión es del 0,003%. En un avión, el aire se renueva cada 20-30 minutos, y los filtros de los sistemas de ventilación tienen una tasa de eficiencia de eliminación de virus y bacterias superior al 99’9%. De todos modos, el llegar al aeropuerto con tiempo suficiente, respetar las distancias de seguridad al embarcar y llevar mascarilla en todo momento disminuirá al mínimo todo riesgo de contagio.

Soñar de nuevo con planear (y realizar) un gran viaje

Ahora que ya se vislumbra la superación de la barrera del 50% de la población española vacunada con al menos una dosis, o con fecha asignada próxima de vacunación, los deseos de realizar un gran viaje vuelven a cobrar protagonismo. Es algo que también nos demuestra nuestra reciente encuesta de tendencias de viaje, con la que descubrimos que el 56% de los socios de Travelzoo planea viajar fuera de España durante 2021, y un 22%, hacerlo en al menos en dos ocasiones. Esta tendencia se sustenta también en la situación del mercado, en que viajes de este tipo son más asequibles que nunca.