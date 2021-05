Miss Mambo y Va Va Boom!

lunes 31 de mayo de 2021 , 10:53h

¿Qué se necesita para ser chica burlesque?

Ganas, pasión, alegría, generosidad y ropa de fantasía.

VA VA BOOM es la gala de Miss Mambo, la Escuela de Seducción y Burlesque…

‘Va Va Boom’ es un show en el que presentan al público sus cosas de clase, más orgullosas y contentas que una niña con zapatos nuevos…

Una fiesta de Burlesque, Exótica y Rock’n’Gogo…

Serán los días 13 y 20 de junio y es la vuelta a los escenarios con su espectáculo Va Va Boom como muestra de fin de curso.

Con artistas [email protected] de cata internacional y con muchas ganas por parte de las implicadas y organizadoras de compartir la puesta en escena con todos los asistentes.

Una gala de bailes exóticos, fantasía, frescura y jolgorio.

Con la actuación estelar de:

Las Mambettes, las discípulas de Miss Mambo.

Dito Castro

Jarísima Cariño

Kikí Delakruá

The Rock'n'Gogo Girls

El show estará conducido por la propia Susana Guerrero, que vuelve a los escenarios tras dos años resucitada y rebautizada como Susie Mambo, y como ella misma explica: “En 2019 atravesé un cáncer de mama y sus muchas consecuencias, que me han hecho cambiar de vida, de hábitos, de planes y me han ayudado a ver la vida de otra manera. En este nuevo paradigma, el carácter de Lady Dramakuin ya no me cuadra y por eso me despedí de ella y la he dejado formar parte de mi pasado.

Miss Mambo es ahora el nombre de nuestra Escuela y toda una filosofía de vida.”

Serán los días 13 y 20 de junio, en la Sala Siroco (Madrid)