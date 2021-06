El efecto pandemia podría tener un gran impacto en materia de viajes sostenibles

viernes 04 de junio de 2021 , 10:43h

Un nuevo estudio publicado hoy por Booking.com, que incluye información recopilada sobre más de 29.000 viajeros en 30 países, sugiere que la pandemia ha supuesto un punto de inflexión en el marco de los viajes sostenibles. Y es que un 76% de los viajeros y viajeras españoles cree que hay que actuar ya para preservar el planeta pensando en las futuras generaciones. El turismo vuelve a la vida y el informe sobre Viajes sostenibles de 2021 de Booking.com revela que los viajeros y viajeras están más comprometidos que nunca a viajar de forma consciente: más de la mitad (56%) afirman que la pandemia ha sido un factor que les ha influido para querer viajar de forma más sostenible en el futuro, y el mismo número (56%) admite que la pandemia ha provocado cambios positivos en su vida cotidiana, con el reciclaje (57%) y la reducción del desperdicio de comida (42%) como máximas prioridades en casa.

El estudio indica que los compromisos sostenibles que los viajeros y viajeras han adoptado en su día a día coinciden con lo que buscan en sus futuros viajes: el 87% quiere reducir los residuos en general, también el 87% busca reducir el consumo de energía (por ejemplo, apagando el aire acondicionado y las luces cuando no están en la habitación) y el 85% tiene la intención de moverse de forma más respetuosa con el medioambiente (ir a los sitios caminando, en bicicleta o en transporte público, en lugar de utilizar taxis o coches de alquiler). El respeto por las comunidades locales ocupa un lugar destacado en la lista: tres cuartas partes (76%) quieren vivir experiencias auténticas que sean representativas de la cultura local cuando viajan, el 90% cree que conocer la cultura más a fondo y tener en mente la preservación del patrimonio cultural es crucial, y el 84% busca asegurarse de que el impacto económico de la industria se distribuya por igual en todos los niveles de la sociedad. Además, el 75% hará todo lo posible por evitar destinos y atracciones populares para no contribuir a la masificación y ayudar a repartir los beneficios del turismo entre destinos y comunidades menos visitados.

Derribar las barreras de los viajes sostenibles

Por suerte, no hablamos solo de buenas intenciones. Muchos de estos compromisos sostenibles son ya una realidad. Los viajeros y viajeras afirman que en sus vacaciones, en los últimos 12 meses, el 52% tomó la decisión consciente de apagar el aire acondicionado/calefacción en su alojamiento cuando no estaba allí, el 37% se llevó su propia botella de agua reutilizable en lugar de comprar agua embotellada durante el viaje, y el 42% apoyó a la comunidad local por medio de algún tipo de actividad. De hecho, más de la mitad (60%) ha admitido que le molesta si en el alojamiento elegido no puede ser sostenible (porque este no cuenta con instalaciones de reciclaje, por ejemplo). Las señales positivas están ahí, pero todavía hay mucho margen de mejora, ya que más de la mitad de los viajeros y viajeras aún no piensa en la comunidad local durante sus viajes ni intenta minimizar su impacto con pequeños cambios.

Aunque el 74% de los viajeros españoles afirma querer quedarse en un alojamiento sostenible durante el próximo año, aún quedan barreras por derribar. Los datos así lo indican: un 51% de los viajeros y viajeras españoles dijo que no se había alojado en un alojamiento sostenible en el último año, un 33% comentó que ni siquiera sabía que existían, un 28% afirmó que no encontró ningún alojamiento de ese estilo en su destino y un 31% indicó que no supo cómo buscarlo. De hecho, el 56% de los viajeros y viajeras españoles sigue creyendo que en 2021 no hay suficientes opciones disponibles para viajes sostenibles.

Si hablamos de conciencia e intenciones, la comunidad viajera y los alojamientos parecen estar en sintonía. Y es que un nuevo estudio revela que el 82%** de los proveedores de alojamiento de Booking.com encuestados considera que la sostenibilidad en la industria hotelera es importante. Asimismo, el 91% de los viajeros y viajeras españoles también cree que los viajes sostenibles son un tema importante. Sin embargo, aunque 3 de cada 4** proveedores de alojamiento dicen que han implementado medidas sostenibles en su alojamiento, solo un tercio (31%) las pone en conocimiento de sus clientes y clientas potenciales de forma activa y proactiva. Y eso sucede principalmente en el momento del check-in (59%), un dato que muestra que siguen existiendo retos importantes a la hora de facilitar el acceso de los viajeros y viajeras a la información sobre sostenibilidad en las primeras fases del proceso de reserva.

Reducir la brecha, paso a paso

Booking.com, cuya misión es hacer que descubrir el mundo sea más fácil para todos, y como la compañía líder en viajes que es, cree que tiene la importante responsabilidad de facilitar opciones sostenibles, tanto para los proveedores de alojamiento como para los viajeros y viajeras. Es por eso que la compañía está implementando un programa para ayudar a los alojamientos a dar sus próximos pasos en el marco de la sostenibilidad, independientemente de la etapa en la que se encuentren. El programa incluye una recopilación de consejos, datos y buenas prácticas que se compartirán con los alojamientos mediante diversas oportunidades educativas (manuales y contenidos específicos incluidos). Y todo estará disponible en el Partner Hub de Booking.com.

En relación con este tema, Booking.com muestra actualmente más de 30 certificaciones aprobadas oficialmente por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), Green Tourism y EU Ecolabel (etiqueta ecológica de la UE), además de varios programas de sostenibilidad de cadenas de hoteles. La compañía obtiene esta información directamente de los organismos de certificación y la muestra en las páginas de los alojamientos de los colaboradores que tienen concedida una de estas certificaciones de terceros. Además, Booking.com anima a sus proveedores de alojamiento a actualizar la información relacionada con la sostenibilidad, que incluye 32 prácticas de impacto en cinco categorías clave: residuos, energía y gases de efecto invernadero, agua, apoyo a las comunidades locales y protección de la naturaleza. Desde que se lanzó esta iniciativa en todo el mundo, cientos de miles de alojamientos ya comparten parte de su información sobre sostenibilidad con Booking.com. Se puede ver en el banner "Iniciativas sostenibles", en cada una de las páginas de esos alojamientos. Aunque esto no ha hecho más que empezar, se trata de un primer paso importante para ofrecer más información sobre sostenibilidad de manera transparente a los clientes y clientas, y es algo que, en última instancia, les ayudará a la hora de empezar a tomar decisiones de viaje más sostenibles.

"Durante los seis años en los que llevamos realizando este estudio, ver cómo la conciencia sobre la importancia de los viajes sostenibles ha ido creciendo de forma constante, tanto entre nuestros clientes y clientas como entre nuestros colaboradores, ha sido muy inspirador", afirma Marianne Gybels, Directora de Sostenibilidad de Booking.com. "Hay buenas intenciones en todos lados, pero aún queda mucho trabajo por hacer para que los viajes sostenibles sean una opción fácil para todo el mundo. Cuantas más prácticas sostenibles podamos ayudar a identificar e implementar entre nuestros colaboradores, más experimentos podremos hacer para encontrar la mejor manera de resaltar esa información para que la vean los clientes y clientas y, en última instancia, para hacer que la información sobre sostenibilidad sea transparente y fácilmente identificable durante el proceso de toma de decisiones de viaje. Pequeños cambios, como el hecho de eliminar los plásticos de un solo uso o utilizar bombillas LED de bajo consumo, pueden parecer insignificantes por sí solos, pero multiplicados por millones de personas y de alojamientos en todo el mundo, esos pequeños pasos suman para lograr un cambio de mucho más impacto."