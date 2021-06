Clubbing: Otra forma de escuchar música

viernes 04 de junio de 2021 , 15:39h

El clubbing y su público también se ha adaptado a la pandemia y aumentan las sesiones en las salas de La Noche en Vivo…

Hace años ya nació lo que se denominó chill out, que no era más que escuchar sobre todo música pinchada, pero no para bailar sino para estar relajado y tumbado. Hoy, de momento, tenemos que escucharla sentados al menos y sin poder bailar. El público ha aceptado las normas y no quiere perder esa buena sensación de antes aunque haya que frenar los impulsos y cambiar horarios. Tanto djs como asistentes no han renunciado a sus momentos de conexión y están luchando para mantener viva la escena.

A día de hoy 17 salas de La Noche en Vivo han o están ofertando también sesiones, sobre todo los fines de semana, en horarios que antes no eran tan habituales en algunos casos. El tardeo o el afterwork se empezaron a poner de moda hace tiempo pero ahora las circunstancias obligan.

En The Irish Rover puedes encontrarte una sesión en sus tardeos de jueves a domingo a partir de las seis. Un poco antes, a partir de las cinco puedes encontrar electrónica en Hangar 48 al menos en una de sus dos salas de viernes a domingo.

En el Tempo Audiophile Club los vinilos suelen estar a la orden del día sonando en un equipo único. En el Café Berlín han retomado sus afamadas sesiones pero en otro horario más temprano algunos días.

Los más rockeros y poperos vuelven a escuchar sus hits favoritos en Independance , pero en días sueltos. La sala Maravillas tiene más continuidad, los jueves son fijos, y programa eventos con djs también los fines de semana incluyendo el domingo en algunos casos. Fotomatón ha hecho alguna cosa muy en petit comité por su aforo, pero solo lo anuncia por sus redes sociales. Fun House también ha hecho algo tímido sin proclamarlo demasiado.

Clamores ha retomado su actividad no solo con conciertos sino también con sesiones sugerentes. Otro caso parecido pero algo más ecléctico es El Sótano que ha vuelto con djs en su cartelera.

Café La Palma ha empezado también a meter en su programación sesiones de djs pero en horario más de tarde. Con más continuidad Thundercat programa a su residente tanto viernes como sábados.

El que se descuelga de horarios y se atreve con djs en el vermú es Gruta 77 que además te permite llevar tu aperitivo de casa. Siroco por su parte también ha apostado por los djs en fin de semana tanto a mediodía como por la tarde.

Dentro de sus Microsound y en estos días en el ciclo de Juntos por la Música en Vivo encontramos un dj live show en Microteatro Por Dinero. Y la sala Vesta acogiendo en su cierre a Fulanita de Tal ha coqueteado algún domingo con ello.