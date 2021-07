IEBS celebró el eCommerce Day, evento online con expertos de referencia en comercio electrónico

miércoles 07 de julio de 2021 , 10:39h

El pasado jueves IEBS Business School, la escuela de negocios digital líder en formación online, organizó la primera edición del eCommerce Day, un evento inspirador en el que expertos de ecommerce contaron de primera mano sus experiencias vitales llenas de consejos y recomendaciones para escalar proyectos de ecommerce.

Unai Curiel, Performance Marketing Specialist de We Are Knitters, puso de relieve que el gran reto al que se enfrentan las empresas en la actualidad es conseguir retener a los clientes que les llegaron con la pandemia. Junto a su compañera Selene Dubois contaron de primera mano cómo se fraguó el crecimiento de esta gran marca, poniendo el foco en la experiencia y no directamente en el producto. De hecho, Dubois señaló que “No nos enfocamos en un producto específico, sino en conquistar con un nuevo hobby”.

David Morán, Director del postgrado de Ecommerce de IEBS y Head of digital & ecommerce de Muroexe, fue el encargado de abrir el evento con una charla en la que ofreció una serie de recomendaciones para poder utilizar la red social de Tik Tok en el crecimiento de un ecommerce, como los anuncios In-Feed y los Hashtag Channels. Según Morán, “TikTok es una red social imparable que debemos incluir en nuestra estrategia de marketing digital”.

La siguiente sesión fue a cargo de Gianvito Montrone, CoFounder en RevArt y eCommerce & Brand Manager, que se centró en hacks de crecimiento sobre plataformas de ecommerce desarrolladas con Shopify. Un hack es una acción que busca romper reglas no escritas para alcanzar un objetivo. En este caso, Gianvito mostró utilidades poco conocidas de Shopify como técnicas de Realidad Aumentada que incrementan la conversión a venta al crear experiencias de compra interactivas. Montrone apuntó que “De momento no hay muchas empresas que estén haciendo uso de la realidad aumentada, por lo que podemos aprovechar su uso para convertirlo en un valor diferencial”.

Jorge Uríos, CEO de Filiatly, trasladó la importancia de contar con influencers o creadores de contenido para hacer crecer los proyectos de ecommerce, incidiendo en la necesidad de establecer estrategias constantes para que funcionen. Además, señaló la necesidad de establecer un método de trabajo con influencers que incluya las fases de definir, identificar, acordar, crear y publicar, amplificar y agradecer. En marketing siempre se ha hablado del Buyer Persona, pero según Uríos, hay que empezar a hablar del Partner Persona en colaboraciones con influencers. “El futuro pertenece a los creadores de contenido”, señalaba. Por otro lado, Jorge Fernández-Gallardo, CEO de Ecomsur para Latinoamérica Norte, comentaba que “Muchas de las empresas ponen a su compañía en el centro y piden al consumidor que se adapte. Eso es un error”.

Ángel Sánchez, Head of Digital de Blue Banana Brand fue el encargado de cerrar la sesión contando el caso de éxito de esta marca, muy cercana a la generación Z. Se trata de otro ejemplo de ecommerce omnicanal con unas grandes tasas de crecimiento gracias a acciones como la creación de ebooks de gran diseño gráfico y contenido, o la venta exclusiva para clientes ya en cartera en días tan especiales como el Black Friday. Sánchez declaraba que “El cliente está más informado que nunca y tiene mucho poder de decisión”.

El eCommerce Day se convirtió de esta forma en un espacio de ideas, fuerza, consejos y recomendaciones sobre las diferentes acciones que se pueden realizar en plataformas de ecommerce para hacerlas escalables.