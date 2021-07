Tina, el musical: Kery Sankoh será Tina Turner

miércoles 14 de julio de 2021 , 10:24h

Kery Sankoh ha sido la elegida entre cientos de candidatas para interpretar a Tina Turner en el musical que se estrenará el 1 de octubre en el Teatro Coliseum de Madrid.

Se trata de un reto muy importante para Kery, por la responsabilidad que supone, por la complejidad del papel y por la alta exigencia vocal que requiere.

KERY SANKOH será TINA TURNER

Nacida en Barcelona, realiza la formación de teatro musical en la escuela Aules de Barcelona donde estudia interpretación, canto y música con profesores como Daniel Anglès, Susanna Domènech, Pilar Capellades y Jaume Giró entre otros.

Completa su formación realizando cursos de entrenamiento actoral para TV y cine con Javier Luna y Tonucha Vidal en la escuela Azarte, claves para la actuación ante la cámara con Sara Torres en la Central de cine y escritura de guion para cine y TV con Pedro Loeb en la Factoría del guion.

Ha formado parte de musicales como “El Rey León” siendo elenco de cantantes y “El Guardaespaldas” donde fue cover de los papeles principales: Rachel Marron y Nicki Marron.

Su trabajo más reciente es en el espectáculo avalado y respaldado por la familia Jackson “Forever King of Pop” en la gira internacional por México, Francia y Alemania.

TINA, EL MUSICAL

Con las canciones más emblemáticas de Tina Turner

'WHAT´S LOVE GOT TO DO WITH IT', 'PROUD MARY', 'PRIVATE DANCER' y 'RIVER DEEP – MOUNTAIN HIGH' y 'SIMPLY THE BEST'.

TINA TURNER: "Es muy importante para mí poder compartir mi historia completa. Este musical no se trata de mi estrellato: se trata del viaje que hice para llegar allí. Quiero que cada noche, cada espectador capte la idea de que puedes convertir el veneno en medicina. Que este espectáculo sea una inspiración, un recordatorio de nuestra capacidad de recuperación y un momento para celebrar nuestra capacidad para superar las dificultades juntos"

EL MUSICAL

Este musical es la historia del sonado regreso de una mujer que se atrevió a desafiar los límites del racismo, sexismo y la discriminación por edad para convertirse en la reina mundial del Rock and Roll. TINA, el musical de Tina Turner es una celebración de la resistencia y una inspiración del triunfo sobre la adversidad.

TINA, el musical escrito por Katori Hall, ganadora de un premio Olivier, y dirigido por Phyllida Lloyd, cuenta con muchos de los temas más conocidos de la artista, siendo la propia Tina coproductora del musical.