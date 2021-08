Welcome 2 America: disco inédito y póstumo de Prince

jueves 12 de agosto de 2021 , 10:35h

Prince falleció hace cinco años, pero su música seguirá siempre viva…

Incluso con nuevos temas…

“El enigmático y profético álbum de declaraciones de Prince #Welcome2America será lanzado el 31 de julio de 2021 por The Prince Estate y SonyLegacyRecs. La Edición Deluxe incluye el álbum de estudio inédito y un concierto completo de Prince en 2011 en @TheForum en Blu-ray.”

Con este tweet del mes de abril se lanzaba el aviso…

Y hace pocas fechas, el disco estaba en todas las plataformas…

Grabado en 2010 antes del Welcome 2 America Tour, el álbum de estudio #Welcome2America documenta las preocupaciones, esperanzas y visiones de Prince para una sociedad cambiante, presagiando proféticamente una era de división política, desinformación y una lucha renovada por la justicia racial.

"El mundo está lleno de misin4mation. La visión de futuro de George Orwell está aquí. Necesitamos 2 permanecer firmes en la fe en los tiempos difíciles que se avecinan", dijo Prince en 2010, en la época en que estaba grabando #Welcome2America.

#Welcome2America cuenta con algunas de las únicas colaboraciones de estudio de Prince con la bajista TAL (@talwilkenfeld); tambores de GLOBAL LLC (@_CrC_), y el ingeniero nominado al GRAMMY JASON AGEL (@_jAgel), además de las voces de las cantantes de NPG, SHELBY J. (@therealshelbyj), LIV WARFIELD (@livwarfield) y ELISA FIORILLO (@elisa_fiorillo ) y coproducido por @MrMorrisHayes.

TAL:

Después de 11 años, el álbum que hice con Prince llamado "Welcome 2 America" finalmente ha salido. Anoche, cuando me dirigí a la cama, las lágrimas repentinas me sorprendieron desprevenida. Parte de mi vida musical se ha mantenido en secreto durante tanto tiempo y ahora ha nacido en el mundo…

ELISA FIORILLO:

Escuché la canción inédita de Prince 'Born 2 Die' https://rollingstone.com/music/music-news/prince-single-born-2-die-1177827/ a través de via @RollingStone. Tan orgullosa de estar en este álbum. Tuvimos una grabación de gran explosión con él. Lo extraño mucho…

La producción contará con una edición deluxe que tendrá 2 vinilos, un CD y un Blu-ray de la presentación completa de Prince en el mítico The Forum, de Los Ángeles, en donde el cantante estadounidense se presentó durante 21 noches.

Lista de Títulos

Welcome 2 America

Running Game (Son Of A Slave Master)

Born 2 Die

1000 Light Years From Here

Hot Summer

Stand Up And B Strong. Composed By – Dave Pirner

Check The Record

Same Page Different Book (Written By – Shelby J.)

When She Comes

1010 (Rin Tin Tin)

Yes

One Day We Will All B Free