San Pedro presenta su CRIATURA el 10 de junio en la sala Moby Dick de Madrid

"Criatura" es el nombre que recibe el primer EP de San Pedro y que será presentado en directo en la sala Moby Dick de Madrid, en forma de concierto teatralizado. Canciones propias, versiones y confesiones conforman el entramado de este pequeño ritual de limpieza. Todo el espacio que no ocupe la música será habitado por el relato del desamor, el dolor, la autoparodia y los deseos ocultos.

‘Criatura’ es el primer mini LP de San Pedro, un dúo de pop electrónico que nace de la necesidad de la experimentación y la puesta en común de dos personas que vienen de estilos completamente diferentes.

Esta experimentación es una parte inevitable del proceso pues se trata de la primera vez que ambos se enfrentan a hacer música con otra persona desde cero.

El disco se compone de 5 canciones creadas por ellos y una interpretación muy particular del súper hit de Papá Levante: “Me pongo colorada”.

Tanto las canciones como su sonido han surgido a partir de la exploración. Durante la composición nunca se habló de qué estilo querían hacer ni a quién querían parecerse; en su lugar las conversaciones iban alrededor de sonidos, texturas o emociones. Por momentos podría parecer que estuvieran haciendo una banda sonora o el espacio sonoro de una obra de teatro, pero todas estas ideas finalmente se encajaban en estructuras clásicas de canciones pop.

En lo referente a su temática, el disco no tiene una narrativa lineal sino que se centra en meter el dedo en muchas llagas más o menos biográficas: “El lanzador de cuchillos” intenta darle la vuelta a un abuso sexual, “Big bang” se recrea en la fase de renacimiento tras una depresión, “123 Toca la pared” habla de los bucles de las relaciones tóxicas, “No una mujer ni un monstruo aún” esconde rabia familiar y “Me pongo colorada” es tratada como un alegato de amor desesperado.

Todos estos significados son los puntos de partida para los creadores pero no son en absoluto evidentes para quien escuche las canciones. Las letras, a veces crípticas, están abiertas a todo tipo de interpretaciones.

“El lanzador de cuchillos” , “Big Bang” y “123 Toca la pared” han sido los tres primeros singles que han visto la luz y han sonado en programas como “Siglo XXI” de Radio 3 y figurado en el hilo musical de Febrero de 2020 de Movistar +, así como en la lista de Spotify “Futuro” de Arturo Paniagua, entre otras.

SAN PEDRO es un dúo que nace entre Madrid y Málaga. Su sonido se revuelve entre lo oscuro y lo luminoso, entre la violencia y la fragilidad de una forma casi teatral. El distinto pasado musical y personal de Ana Loig y Rafa Gil ha acabado filtrando los elementos comunes que componen la espina dorsal de su música: la angustia, la liberación y la poesía.

CRIATURA es el primer mini LP de la formación, producido y mezclado por ellos mismos. “Criatura” es una palabra que se utiliza para nombrar a un ser puro, como un bebé, y también a un monstruo. Y eso es San Pedro.

Su imaginario y sus emociones son inocentes.

Su imaginario y sus emociones son oscuras y perturbadoras.

El disco se compone de seis canciones que se esfuerzan por encontrar un camino hacia la luz pero no siempre lo consiguen.