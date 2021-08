IFEMA MADRID con ESTRO 2021 inaugura el regreso de grandes congresos internacionales

viernes 27 de agosto de 2021 , 10:19h

IFEMA MADRID acoge del 27 al 31 de agosto el congreso ESTRO 2021, organizado por la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología. Un importante evento que inaugura la vuelta a Madrid de importantes congresos internacionales tras la pandemia y que marcará el paso de otras destacadas citas previstas a lo largo los próximos meses.

Así, por primera vez Madrid -y concretamente IFEMA MADRID- recibe este congreso, que dará visibilidad a la oncología radioterápica tanto en el ámbito científico, como en la esfera pública y la sociedad civil. Con más de 13.000 m2 de exposición y zonas plenarias, ESTRO recibirá más de 3.000 asistentes profesionales y expositores de todo el mundo que, durante cinco días, debatirán en el Recinto Ferial en torno a todas las novedades y retos del futuro de la radioterapia y oncología médica.

IFEMA MADRID lidera la celebración de grandes congresos y eventos MICE internacionales en España, con la vuelta a la actividad presencial tras el parón provocado los últimos meses por la crisis del COVID-19. En este sentido, el calendario de la institución para los próximos meses contempla la celebración de otros importantes congresos internacionales, como World ATM Congress, el mayor congreso mundial especializado en gestión del tráfico aéreo y que vuelve a IFEMA MADRID tras la pandemia; IEEE GLOBECOM 2021, del sector de las comunicaciones globales, o World Pandemics Forum, el encuentro mundial en el que se plantearán cuestiones globales y retos que sirvan de partida para la construcción de nuevas normativas y protocolos médicos, organizado por IFEMA MADRID y JM Congress.

Asimismo, septiembre será el mes de arranque de actividad para IFEMA MADRID, que se prepara para recuperar el calendario del último cuatrimestre de 2021, con la programación de alrededor de 60 ferias, congresos y eventos en sus recintos, y la vuelta de importantes citas como Intergift, Bisutex y Madrid Joya, MOMAD, 100x100 Mascotas, MBFWM, Digicom, Promogif, Fruit Attraction, 1001 Bodas, Salón Gourmets, Salón Look, WATM Congress, Empack & Log y Advanced Manufacturing Madrid, TRAFIC, Farmaforum, Genera, Juvenalia, o las pasarelas MBNFWM y Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, entre otras, incluso con la creación de nuevos proyectos como el mencionado World Pandemics Forum, Madrid Cómic Pop Up o Vida Silver, además la vuelta del mayor espectáculo que se podrá ver en Madrid este otoño, HANGAR 52 Revolution, del Mago Yunke.

Todos estos eventos programados en el calendario de IFEMA MADRID, se celebrarán bajo las más estrictas medidas de seguridad y movilidad, en línea con las restricciones vigentes en cada momento y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y que ya han llevado a celebrar grandes eventos internacionales con todas las garantías de éxito desde el pasado mes de marzo, tales como FITUR, ARCOmadrid o MBFWMadrid, entre otros.