El transformimo, de Martín Kent, en el Teatro Soho Club, por primera vez en Madrid

viernes 10 de septiembre de 2021 , 13:50h

El próximo 17 de septiembre llegará por primera vez a Madrid EL TRANSFORMIMO de Martin Kent, “el aclamado artista que hace reír a Europa”. Será en el Teatro Soho Club donde ofrecerá funciones del 17 de septiembre al 19 de noviembre. Allí Martín Kent nos hablará a través de sus personajes hasta lograr que el espectador redefina el concepto del transformismo.

MARTIN KENT es un artista argentino-español consagrado en el mundo de la comedia tras su paso durante varias ediciones del Festival de Edimburgo, uno de los más prestigiosos del mundo, y múltiples giras alrededor de los mejores teatros de su Argentina natal, Inglaterra, Escocia y España.

Titanic, La Niña del Exorcista, Sister Act, Edith Piaf, Lady Gaga o Elton John son solo algunos de los personajes o películas que se verán representadas en este show del absurdo donde Martin Kent llevará sus parodias al límite de lo grotesco y por el lado más negro del humor.

SOBRE “EL TRANSFORMIMO”

El espejo es el público y testigo de la transformación constante del artista en sus diversos personajes, en el marco de una única máscara Kabuki, que recreará una galería extravagante de todos los integrantes de EL TRANSFORMIMO.

Una carrera frenética presentada con un presentador hombre /mujer, nos introduce de lleno en un circo Freak surrealista; un recorrido vertiginoso por el mundo del cine, del Rock and Pop, y del cómico imaginario del artista. Un viaje estrepitoso a la velocidad de la luz integrado por más de 20 personajes. Hombres y mujeres siamesas, bailarinas con seis piernas, cuadros vivientes, muñecas humanas, bebes muy dotados y mucho, mucho más…

Pasen, Pasen y vean...

EL TRANSFORMIMO se representará en el TEATRO SOHO CLUB de MADRID (Plaza de España, 6) del 17 DE SEPTIEMBRE hasta el 19 DE NOVIEMBRE.

Todos los viernes a las 20h y los sábados 18 y 25 de septiembre, también a las 20h.

SOBRE MARTIN KENT

Nace en Buenos Aires, Argentina. Emigra a Europa a temprana edad, afincándose en Ibiza. Comienza profesionalmente una carrera imparable hasta la actualidad donde se consagra como el mejor espectáculo de la isla, desde 1987 hasta 1990. Con tan solo 17 años, inspirado por su ídolo de la infancia, Superman (Clark Kent) adopta el nombre artístico de Martin Kent. Participa durante tres temporadas en el “Casino de Ibiza” junto a Boney M., The Drifters, y estrellas de primera fila.

Actúa en las madrugadas en las discotecas top de la isla, Ku, Pacha, Angels y Space. Viaja a Londres, actúa y reside durante un año ganando el cariño del público inglés. Se presenta en Buenos Aires Argentina en el Mítico Teatro Margarita Xirgu y en el Teatro La Casona durante 2 temporadas consecutivas logrando llenos en todas las funciones.

Sus espectáculos están impregnados de fantasías surrealistas, con tintes de del antiguo expresionismo alemán y el slapstick. Su humor es ácido, muy británico y por momentos over the top. Está considerado, en el marco del transformismo, como uno de los mejores creadores de unipersonales cómicos musicales de toda Europa.

Ha sido invitado en múltiples ocasiones a actuar en El Festival F. de Edinburgo y auspiciado por el Instituto Spain Arts & Culture, quedando finalista en los premios Broadway Awards como `Mejor Cabaret Act´.

Sus actuaciones teatrales incluyen: Aquí está el Show (1986, España), The Big Parade (1987, España), The Martin Kent Show (1989, Inglaterra), Martin Kent Live in Benidorm (1991, España), A One Man Show (1997, España), 21St Century Kent (2000, España), Uno y Personal (2004, España), Rock&Circus Movie Show (2007, España), Slipstick (2010, Argentina), La Familia Slipstick (2012, Argentina), Starman. A theatrical illusion (2014, España), Slipstick at The Edinburgh Fringe Festival (2017, Escocia), Slipstick is Back! at The Edinburgh Fringe Festival (2018, Escocia) y El TransforMimo (2021, España).